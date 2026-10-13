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E.C.VITÓRIA

Fábio Mota faz provocação sobre CT do Bahia: "Dizem que vão fazer"

Presidente do Vitória brincou sobre o andamento das obras no CT do rival

João Grassi
Por
Fábio Mota, presidente do Vitória
Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A construção do Centro de Treinamento Leão da Barra, que será integrado à Cidade Rubro-Negra, é um dos principais projetos de infraestrutura da gestão Fábio Mota no Esporte Clube Vitória.

Segundo o Vitória, as obras alcançaram 70% de execução, com previsão de entrega para junho de 2027.

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Com o avanço, o presidente rubro-negro aproveitou para provocar o rival Bahia, que também vive expectativa de inaugurar novas estruturas físicas.

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Fábio Mota brinca com CT do Bahia

Durante momento de descontração, Fábio brincou com o andamento das obras do City Football Academy Bahia, futuro CT do Bahia que será inaugurado em dezembro do ano que vem, em Camaçari.

O dirigente rubro-negro mencionou imagens divulgadas pelo rival através de “computador e inteligência artificial”, que projetam como será o local depois de finalizadas todas as obras.

"Fica aí uns e outros dizendo que vão fazer, que vão entregar, o nosso já está ficando pronto. Colocam imagem de computador, imagem de inteligência artificial, as nossas são imagens reais", disse Fábio Mota ao Resenha do Leão 1899.

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esporte clube vitória

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