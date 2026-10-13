E.C.VITÓRIA
Fábio Mota faz provocação sobre CT do Bahia: "Dizem que vão fazer"
Presidente do Vitória brincou sobre o andamento das obras no CT do rival
A construção do Centro de Treinamento Leão da Barra, que será integrado à Cidade Rubro-Negra, é um dos principais projetos de infraestrutura da gestão Fábio Mota no Esporte Clube Vitória.
Segundo o Vitória, as obras alcançaram 70% de execução, com previsão de entrega para junho de 2027.
Com o avanço, o presidente rubro-negro aproveitou para provocar o rival Bahia, que também vive expectativa de inaugurar novas estruturas físicas.
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Fábio Mota brinca com CT do Bahia
Durante momento de descontração, Fábio brincou com o andamento das obras do City Football Academy Bahia, futuro CT do Bahia que será inaugurado em dezembro do ano que vem, em Camaçari.
O dirigente rubro-negro mencionou imagens divulgadas pelo rival através de “computador e inteligência artificial”, que projetam como será o local depois de finalizadas todas as obras.
"Fica aí uns e outros dizendo que vão fazer, que vão entregar, o nosso já está ficando pronto. Colocam imagem de computador, imagem de inteligência artificial, as nossas são imagens reais", disse Fábio Mota ao Resenha do Leão 1899.