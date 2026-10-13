Vitória perde atleta titular para encarar o Corinthians fora de casa

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Titular absoluto do Esporte Clube Vitória, Cacá virou desfalque para o próximo compromisso da equipe baiana no Brasileirão. O Leão da Barra encara o Corinthians na segunda, 19.

Durante a derrota de 2 a 1 para o São Paulo, no sábado, 10, Cacá recebeu o terceiro cartão amarelo e por isso cumpre suspensão na rodada seguinte.

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O zagueiro de 27 anos foi amarelado aos 16 minutos do primeiro tempo, por reclamação contra decisões da arbitragem de Bráulio da Silva Machado.

Corinthians x Vitória

Sem Cacá no elenco, o Vitória visita o Corinthians às 20h da próxima segunda, na Neo Química Arena, na capital paulista. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.