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Vitória perde atleta titular para encarar o Corinthians fora de casa
Leão da Barra volta a jogar na próxima segunda-feira, 19
Titular absoluto do Esporte Clube Vitória, Cacá virou desfalque para o próximo compromisso da equipe baiana no Brasileirão. O Leão da Barra encara o Corinthians na segunda, 19.
Durante a derrota de 2 a 1 para o São Paulo, no sábado, 10, Cacá recebeu o terceiro cartão amarelo e por isso cumpre suspensão na rodada seguinte.
O zagueiro de 27 anos foi amarelado aos 16 minutos do primeiro tempo, por reclamação contra decisões da arbitragem de Bráulio da Silva Machado.
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Sem Cacá no elenco, o Vitória visita o Corinthians às 20h da próxima segunda, na Neo Química Arena, na capital paulista. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.