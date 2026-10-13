Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

BAIXA!

Vitória perde atleta titular para encarar o Corinthians fora de casa

Leão da Barra volta a jogar na próxima segunda-feira, 19

João Grassi
Por
Gramado do Barradão
Gramado do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular absoluto do Esporte Clube Vitória, Cacá virou desfalque para o próximo compromisso da equipe baiana no Brasileirão. O Leão da Barra encara o Corinthians na segunda, 19.

Durante a derrota de 2 a 1 para o São Paulo, no sábado, 10, Cacá recebeu o terceiro cartão amarelo e por isso cumpre suspensão na rodada seguinte.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O zagueiro de 27 anos foi amarelado aos 16 minutos do primeiro tempo, por reclamação contra decisões da arbitragem de Bráulio da Silva Machado.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Vitória lamenta morte de Netinho: "Grande nome da música baiana"
Vitória lamenta morte de Netinho: "Grande nome da música baiana" imagem

DEPENDENTE DO BARRADÃO

Vitória faz pior Brasileirão como visitante na era dos pontos corridos
Vitória faz pior Brasileirão como visitante na era dos pontos corridos imagem

INSATISFAÇÃO

Em crise, próximo adversário do Vitória sofre com protestos da torcida
Em crise, próximo adversário do Vitória sofre com protestos da torcida imagem

Corinthians x Vitória

Sem Cacá no elenco, o Vitória visita o Corinthians às 20h da próxima segunda, na Neo Química Arena, na capital paulista. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cacá, zagueiro do Vitória
Cacá, zagueiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas