Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

E.C.BAHIA

Cauly não cumpre metas no São Paulo e vai retornar ao Bahia em 2027

Jogador está afastado do clube paulista após utilizar medicamento proibido no antidoping

Gustavo Nascimento
Por
Cauly no São Paulo
Cauly no São Paulo - Foto: Rubens Chiri | São Paulo FC

O Esporte Clube Bahia terá o retorno de Cauly em 2027, visto que o jogador não vai cumprir a meta de jogos com a camisa do São Paulo. Conforme estava previsto no contrato de empréstimo, uma cláusula de compra obrigatória no valor de 2 milhões de euros (R$ 11,3 milhões) seria ativada caso o meia atuasse durante 45 minutos em pelo menos 25 partidas no clube paulista.

A situação já havia sido antecipada pelo portal A TARDE.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Anunciado pelo São Paulo em fevereiro deste ano, Cauly só atingiu a meta de 45 minutos em 15 partidas com a camisa do Tricolor Paulista. Como o clube só terá mais 8 jogos a fazer, ele não vai ter a oportunidade de atingir a meta.

Leia Também:

ESPORTES

Candidato à presidência promete tirar Arrascaeta do Flamengo
Candidato à presidência promete tirar Arrascaeta do Flamengo imagem

ESPORTES

Endrick decide para o Real Madrid após atuação apagada de Vinicius Jr.
Endrick decide para o Real Madrid após atuação apagada de Vinicius Jr. imagem

FUTEBOL BRASILEIRO

SAF com Ronaldo e Roberto Carlos sobe após 35 anos e mira elite
SAF com Ronaldo e Roberto Carlos sobe após 35 anos e mira elite imagem

Ao todo, Cauly jogou 23 partidas e marcou 1 gol pelo São Paulo em 2026. O Bahia já havia perdido um bônus milionário por conta do jejum de jogos do atleta no clube paulista.

Atualmente, o jogador está afastado após utilizar um medicamento proibido no antidoping. Cauly desfalcou o São Paulo no confronto contra o Vitória, na última rodada, e pode ficar de fora também do próximo compromisso do Tricolor Paulista, contra o Vasco, no sábado, 17.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Cauly São Paulo

Relacionadas

Mais lidas