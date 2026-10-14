Cauly não cumpre metas no São Paulo e vai retornar ao Bahia em 2027

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O Esporte Clube Bahia terá o retorno de Cauly em 2027, visto que o jogador não vai cumprir a meta de jogos com a camisa do São Paulo. Conforme estava previsto no contrato de empréstimo, uma cláusula de compra obrigatória no valor de 2 milhões de euros (R$ 11,3 milhões) seria ativada caso o meia atuasse durante 45 minutos em pelo menos 25 partidas no clube paulista.

A situação já havia sido antecipada pelo portal A TARDE.

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Anunciado pelo São Paulo em fevereiro deste ano, Cauly só atingiu a meta de 45 minutos em 15 partidas com a camisa do Tricolor Paulista. Como o clube só terá mais 8 jogos a fazer, ele não vai ter a oportunidade de atingir a meta.

Ao todo, Cauly jogou 23 partidas e marcou 1 gol pelo São Paulo em 2026. O Bahia já havia perdido um bônus milionário por conta do jejum de jogos do atleta no clube paulista.

Atualmente, o jogador está afastado após utilizar um medicamento proibido no antidoping. Cauly desfalcou o São Paulo no confronto contra o Vitória, na última rodada, e pode ficar de fora também do próximo compromisso do Tricolor Paulista, contra o Vasco, no sábado, 17.