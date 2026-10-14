Endrick decide para o Real Madrid após atuação apagada de Vinicius Jr.

Os brasileiros do Real Madrid tiveram atuações bem diferentes nesta quarta-feira, 14, na vitória de virada da equipe por 4 a 3 sobre a Roma, na segunda rodada da fase de liga da Champions League. Enquanto Vinícius Júnior teve mais uma atuação apagada na temporada, Endrick entrou na segunda etapa e foi decisivo para o resultado positivo.



O camisa 7 começou como titular e saiu de campo aos 14 minutos na segunda etapa, quando a Roma vencia por 3 a 1. Essa foi mais uma atuação em que Vini Jr. não participou de nenhum gol. Ao todo, o craque brasileiro já soma 10 partidas na temporada, com apenas um gol e três assistências registradas.



Além da baixa produção ofensiva, Vinicius Júnior também errou no lance que originou o segundo gol da Roma na partida.

Endrick precisa de pouco para brilhar

Para o lugar dele, o técnico José Mourinho optou pela entrada de Endrick, que fez contra a Roma sua segunda partida com a camisa do Real Madrid na temporada. A última vez que o atacante de 19 anos esteve em campo pelo clube espanhol foi no dia 15 de setembro, quando ele atuou em 10 minutos contra o Elche, no Campeonato Espanhol.

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No jogo desta quarta-feira, a reação do Real Madrid começou com Endrick em dois lances de escanteio. Mesmo com apenas 1,73m de altura, o brasileiro venceu a defesa da Roma e cabeceou para o gol após cruzamento de Arda Guler, obrigando o goleiro Gollini a espalmar a bola, que caiu nos pés de Carlos Espí. O espanhol não perdoou e fez 3 a 2.



O segundo lance foi quase igual, com um cruzamento de Arda Guler em escanteio que encontrou Endrick. Dessa vez, o brasileiro cabeceou forte e superou o goleiro da Roma, empatando a partida.



O gol da virada veio em outra jogada de escanteio, com Rudiger vencendo a disputa com os defensores da Roma na pequena área e finalizando para o gol.