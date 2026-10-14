SAF com Ronaldo e Roberto Carlos sobe após 35 anos e mira elite

A Inter de Limeira está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo derrotado pela Ferroviária por 2 a 0, no último domingo, 11, em Araraquara, em São Paulo (SP), o clube paulista garantiu o acesso à segunda divisão nacional, encerrando uma espera de 35 anos desde sua última participação na competição, em 1991.



A vaga foi confirmada graças ao empate entre Brusque e Paysandu. O resultado manteve a Inter à frente da equipe catarinense na disputa pela classificação, com vantagem de um gol no saldo.

O acesso representa mais um capítulo de crescimento recente do Leão. Depois de subir da Série D para a Série C em 2025, a equipe alcançou a segunda divisão nacional pelo segundo ano consecutivo. A campanha foi conduzida pelo técnico Matheus Costa.



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Acesso veio após duas frustrações

A torcida da Inter precisou esperar mais do que o previsto para comemorar a classificação. Na quinta rodada, a equipe teve a oportunidade de encaminhar o objetivo diante do Brusque, no Limeirão, mas deixou escapar a vitória após abrir 2 a 1 no placar e sofrer o empate.



A definição também foi adiada por questões envolvendo a partida contra a Ferroviária. O segundo tempo do confronto, inicialmente previsto para sábado, foi transferido para domingo em razão dos incidentes registrados no duelo entre Brusque e Paysandu.

Com o empate entre catarinenses e paraenses, a Inter finalmente confirmou o retorno à Série B, mesmo sem conseguir vencer em campo na partida decisiva.





SAF com Ronaldo e Roberto Carlos marca nova fase

O acesso acontece em uma temporada importante para a história da Internacional de Limeira. Em 2026, o clube completou 40 anos da conquista do Campeonato Paulista de 1986, quando se tornou o primeiro time do interior a levantar o troféu estadual.



Outro marco foi a aprovação, pelos associados, da transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O projeto conta com investidores como Ronaldo e Roberto Carlos, pentacampeões mundiais com a Seleção Brasileira.



A proposta prevê um investimento obrigatório de R$ 16 milhões nos primeiros 24 meses, destinado principalmente à melhoria da estrutura do clube. No longo prazo, o aporte total pode chegar a R$ 450 milhões em dez anos.



O planejamento liderado por Enrico Ambrogini estabelece como principal objetivo esportivo levar a Inter de Limeira à Série A do Campeonato Brasileiro em até oito temporadas. A equipe não disputa a elite nacional desde 1990.



Inter de Limeira já conquistou a Série B em 1988

O retorno à segunda divisão também resgata uma trajetória histórica da Inter no futebol nacional. O clube disputou a Série B pela primeira vez em 1988 e conquistou o título ao derrotar o Náutico por 2 a 1 na decisão. Com a campanha, garantiu vaga na elite do futebol brasileiro pela primeira vez.



A equipe disputou a Série A em 1989 e 1990, mas acabou rebaixada em 1991. Na temporada seguinte, não conseguiu se manter na segunda divisão, iniciando um longo período distante da competição.



Ao longo de sua história, a Inter de Limeira participou de 19 edições do Campeonato Brasileiro, distribuídas entre sete temporadas na Série A, duas na Série B, cinco na Série C e cinco na Série D.



Entre a participação na Série C de 2003 e o retorno ao calendário nacional, na Série D de 2021, o clube ficou 18 anos sem disputar uma competição nacional. A promoção à Série C, em 2025, iniciou uma sequência de acessos que agora culmina na volta à segunda divisão.