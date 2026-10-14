Vini Jr. pega gancho pesado e está suspenso no Real Madrid

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Vinícius Júnior está fora do primeiro El Clásico da temporada 2026/27. Expulso por puxar o cabelo de Saliba durante o duelo contra o Villarreal, no último sábado, 10, o atacante brasileiro foi punido pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) com quatro jogos de suspensão. A penalidade inclui dois jogos pela expulsão e outros dois por reclamação.

Com isso, Vini não enfrentará o Barcelona no dia 25 de outubro, no Camp Nou. Além do clássico, o camisa 7 ficará de fora dos compromissos do Real Madrid contra Sevilla, em casa, Racing Santander, fora, e Valencia, também como mandante.

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Apesar da punição em LaLiga, o jogador da Seleção Brasileira está atuando normalmente nesta quarta-feira, 14, contra a Roma, pela Liga dos Campeões.

A volta de Vini ao Campeonato Espanhol está prevista para o dia 22 de novembro, diante do Celta de Vigo. Durante o período de suspensão, o Madrid também terá dois compromissos pela Champions: contra o RB Leipzig, no dia 21 de outubro, e diante do AEK Atenas, em 4 de novembro.

Reação após puxão foi decisiva

De acordo com a imprensa espanhola, a atitude de Vinicius ao puxar o cabelo de Saliba foi determinante para a punição mais severa. O lance aconteceu durante um contra-ataque que terminou com um gol do brasileiro, posteriormente anulado.

A reação do atacante à decisão da arbitragem também pesou, especialmente porque ele precisou ser contido pelos próprios companheiros.

Na súmula, o árbitro registrou o episódio e destacou que o puxão ocorreu fora de uma disputa direta pela bola, circunstância que também teria contribuído para o aumento da suspensão.