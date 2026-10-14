Em crise, próximo adversário do Vitória supera piores sequências da dupla BaVi no Brasileirão

Siga o A TARDE no Google

A crise do Corinthians chegou a um ponto crítico depois da oitava derrota seguida no Campeonato Brasileiro 2026. Com essa marca, o clube paulista igualou uma perigosa marca na era dos pontos corridos: todos os times que perderam oito ou mais partidas consecutivas, terminaram o ano rebaixados.

Além do alerta vermelho na tabela, a péssima fase fez a equipe paulista ultrapassar as piores sequências históricas de derrotas do Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória no Brasileirão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O complicado histórico dos pontos corridos

Desde a implementação do sistema de pontos corridos com 20 clubes no Brasileirão, oito equipes acumularam 8 ou mais derrotas seguidas, e nenhuma escapou do rebaixamento

Vejas os clubes que fazem parte da infeliz lista:

Náutico, 12 derrotas consecutivas, rebaixado em 2013;

Sport, 11 derrotas consecutivas, rebaixado em 2025;

América-RN, 11 derrotas consecutivas, rebaixado em 2007;

São Caetano, 9 derrotas consecutivas, rebaixado em 2006;

Avaí, 8 derrotas consecutivas, rebaixado em 2019;

Coritiba, 8 derrotas consecutivas, rebaixado em 2005;

Chapecoense, 8 derrotas consecutivas, rebaixado em 2021;

Coritiba , 8 derrotas consecutivas, rebaixado em 2023;

Avaí, 8 derrotas consecutivas, rebaixado em 2022.

Corinthians alcança sequência de derrotas maior que Bahia e Vitória

O atual histórico de resultados negativos do Corinthians superou as marcas tanto do Bahia quanto do Vitória, que possuem suas piores sequências de derrotas, sendo eles 2020 para o Esquadrão de Aço e 2010 para o Leão da Barra.

Veja as piores sequências da dupla Ba-Vi

Bahia - 7 derrotas seguidas

Red Bull Bragantino 4 x 0 Bahia, 22ª rodada;

Bahia 1 x 3 São Paulo, 23ª rodada;

Bahia 0 x 2 Ceará, 24ª rodada;

Palmeiras 3 x 0 Bahia, 25ª rodada;

Flamengo 4 x 3 Bahia, 26ª rodada;

Bahia 1 x 2 Internacional, 27ª rodada;

Grêmio 2 x 1 Bahia, 28ª rodada.

Red Bull Bragantino 4 x 0 Bahia - Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Vitória -

Vitória 1 x 2 Fluminense, 25ª rodada;

Athletico 1 x 0 Vitória, 26ª rodada;

Vitória 0 x 3 Grêmio, 27ª rodada;

São Paulo 2 x 0 Vitória, 28ª rodada;

Goiás 1 x 0 Vitória, 29ª rodada.

Como está a situação do Corinthians?

Atualmente, o Corinthians ocupa a 16ª posição, sendo o primeiro clube fora da zona de rebaixamento com 32 pontos, ficando à frente do Internacional somente pelo número de vitórias, oito a sete, respectivamente.

O clube paulista ainda demitiu seu então treinador, Fernando Diniz, e agora aposta no neerlandês Clarence Seedorf, histórico meio-campista e ídolo da seleção neerlandesa que passou como jogador por Botafogo, Real Madrid e Milan.

Seedorf sendo apresentado no Corinthians - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Confronto contra o Vitória pode ser decisivo

A primeira missão de Seedorf à frente do elenco corinthiano é em casa, na Neo Química Arena e justamente contra o pior visitante do Brasileirão de 2026, o Vitória, que ainda não venceu fora de casa.

A partida válida pela 31ª rodada do campeonato está marcada para acontecer na próxima segunda-feira, 19, às 20h.

Até o final do Brasileirão, o Corinthians ainda enfrenta: