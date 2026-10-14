CRISE
Em crise, próximo adversário do Vitória supera piores sequências da dupla BaVi no Brasileirão
Nenhum time que perdeu oito ou mais vezes seguidas conseguiu fugir do rebaixamento
A crise do Corinthians chegou a um ponto crítico depois da oitava derrota seguida no Campeonato Brasileiro 2026. Com essa marca, o clube paulista igualou uma perigosa marca na era dos pontos corridos: todos os times que perderam oito ou mais partidas consecutivas, terminaram o ano rebaixados.
Além do alerta vermelho na tabela, a péssima fase fez a equipe paulista ultrapassar as piores sequências históricas de derrotas do Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória no Brasileirão.
O complicado histórico dos pontos corridos
Desde a implementação do sistema de pontos corridos com 20 clubes no Brasileirão, oito equipes acumularam 8 ou mais derrotas seguidas, e nenhuma escapou do rebaixamento
Vejas os clubes que fazem parte da infeliz lista:
- Náutico, 12 derrotas consecutivas, rebaixado em 2013;
- Sport, 11 derrotas consecutivas, rebaixado em 2025;
- América-RN, 11 derrotas consecutivas, rebaixado em 2007;
- São Caetano, 9 derrotas consecutivas, rebaixado em 2006;
- Avaí, 8 derrotas consecutivas, rebaixado em 2019;
- Coritiba, 8 derrotas consecutivas, rebaixado em 2005;
- Chapecoense, 8 derrotas consecutivas, rebaixado em 2021;
- Coritiba , 8 derrotas consecutivas, rebaixado em 2023;
- Avaí, 8 derrotas consecutivas, rebaixado em 2022.
Corinthians alcança sequência de derrotas maior que Bahia e Vitória
O atual histórico de resultados negativos do Corinthians superou as marcas tanto do Bahia quanto do Vitória, que possuem suas piores sequências de derrotas, sendo eles 2020 para o Esquadrão de Aço e 2010 para o Leão da Barra.
Veja as piores sequências da dupla Ba-Vi
Bahia - 7 derrotas seguidas
- Red Bull Bragantino 4 x 0 Bahia, 22ª rodada;
- Bahia 1 x 3 São Paulo, 23ª rodada;
- Bahia 0 x 2 Ceará, 24ª rodada;
- Palmeiras 3 x 0 Bahia, 25ª rodada;
- Flamengo 4 x 3 Bahia, 26ª rodada;
- Bahia 1 x 2 Internacional, 27ª rodada;
- Grêmio 2 x 1 Bahia, 28ª rodada.
Vitória -
- Vitória 1 x 2 Fluminense, 25ª rodada;
- Athletico 1 x 0 Vitória, 26ª rodada;
- Vitória 0 x 3 Grêmio, 27ª rodada;
- São Paulo 2 x 0 Vitória, 28ª rodada;
- Goiás 1 x 0 Vitória, 29ª rodada.
Leia Também:
Como está a situação do Corinthians?
Atualmente, o Corinthians ocupa a 16ª posição, sendo o primeiro clube fora da zona de rebaixamento com 32 pontos, ficando à frente do Internacional somente pelo número de vitórias, oito a sete, respectivamente.
O clube paulista ainda demitiu seu então treinador, Fernando Diniz, e agora aposta no neerlandês Clarence Seedorf, histórico meio-campista e ídolo da seleção neerlandesa que passou como jogador por Botafogo, Real Madrid e Milan.
Confronto contra o Vitória pode ser decisivo
A primeira missão de Seedorf à frente do elenco corinthiano é em casa, na Neo Química Arena e justamente contra o pior visitante do Brasileirão de 2026, o Vitória, que ainda não venceu fora de casa.
A partida válida pela 31ª rodada do campeonato está marcada para acontecer na próxima segunda-feira, 19, às 20h.
Até o final do Brasileirão, o Corinthians ainda enfrenta:
- 31ª rodada: Corinthians x Vitória (Casa)
- 32ª rodada: Vasco x Corinthians (Fora)
- 33ª rodada: Corinthians x Mirassol (Casa)
- 34ª rodada: São Paulo x Corinthians (Fora)
- 35ª rodada: Corinthians x Botafogo (Casa)
- 36ª rodada: Atlético-MG x Corinthians (Fora)
- 37ª rodada: Corinthians x Grêmio (Casa)
- 38ª rodada: Remo x Corinthians (Fora)