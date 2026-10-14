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CRISE

Em crise, próximo adversário do Vitória supera piores sequências da dupla BaVi no Brasileirão

Nenhum time que perdeu oito ou mais vezes seguidas conseguiu fugir do rebaixamento

Gustavo Zambianco
Por
Corinthians perdendo para o Palmeiras
Corinthians perdendo para o Palmeiras - Foto: ETTORE CHIEREGUINI | AFP

A crise do Corinthians chegou a um ponto crítico depois da oitava derrota seguida no Campeonato Brasileiro 2026. Com essa marca, o clube paulista igualou uma perigosa marca na era dos pontos corridos: todos os times que perderam oito ou mais partidas consecutivas, terminaram o ano rebaixados.

Além do alerta vermelho na tabela, a péssima fase fez a equipe paulista ultrapassar as piores sequências históricas de derrotas do Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória no Brasileirão.

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O complicado histórico dos pontos corridos

Desde a implementação do sistema de pontos corridos com 20 clubes no Brasileirão, oito equipes acumularam 8 ou mais derrotas seguidas, e nenhuma escapou do rebaixamento

Vejas os clubes que fazem parte da infeliz lista:

  • Náutico, 12 derrotas consecutivas, rebaixado em 2013;
  • Sport, 11 derrotas consecutivas, rebaixado em 2025;
  • América-RN, 11 derrotas consecutivas, rebaixado em 2007;
  • São Caetano, 9 derrotas consecutivas, rebaixado em 2006;
  • Avaí, 8 derrotas consecutivas, rebaixado em 2019;
  • Coritiba, 8 derrotas consecutivas, rebaixado em 2005;
  • Chapecoense, 8 derrotas consecutivas, rebaixado em 2021;
  • Coritiba , 8 derrotas consecutivas, rebaixado em 2023;
  • Avaí, 8 derrotas consecutivas, rebaixado em 2022.

Corinthians alcança sequência de derrotas maior que Bahia e Vitória

O atual histórico de resultados negativos do Corinthians superou as marcas tanto do Bahia quanto do Vitória, que possuem suas piores sequências de derrotas, sendo eles 2020 para o Esquadrão de Aço e 2010 para o Leão da Barra.

Veja as piores sequências da dupla Ba-Vi

Bahia - 7 derrotas seguidas

  • Red Bull Bragantino 4 x 0 Bahia, 22ª rodada;
  • Bahia 1 x 3 São Paulo, 23ª rodada;
  • Bahia 0 x 2 Ceará, 24ª rodada;
  • Palmeiras 3 x 0 Bahia, 25ª rodada;
  • Flamengo 4 x 3 Bahia, 26ª rodada;
  • Bahia 1 x 2 Internacional, 27ª rodada;
  • Grêmio 2 x 1 Bahia, 28ª rodada.
Red Bull Bragantino 4 x 0 Bahia
Red Bull Bragantino 4 x 0 Bahia - Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Vitória -

  • Vitória 1 x 2 Fluminense, 25ª rodada;
  • Athletico 1 x 0 Vitória, 26ª rodada;
  • Vitória 0 x 3 Grêmio, 27ª rodada;
  • São Paulo 2 x 0 Vitória, 28ª rodada;
  • Goiás 1 x 0 Vitória, 29ª rodada.

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Como está a situação do Corinthians?

Atualmente, o Corinthians ocupa a 16ª posição, sendo o primeiro clube fora da zona de rebaixamento com 32 pontos, ficando à frente do Internacional somente pelo número de vitórias, oito a sete, respectivamente.

O clube paulista ainda demitiu seu então treinador, Fernando Diniz, e agora aposta no neerlandês Clarence Seedorf, histórico meio-campista e ídolo da seleção neerlandesa que passou como jogador por Botafogo, Real Madrid e Milan.

Seedorf sendo apresentado no Corinthians
Seedorf sendo apresentado no Corinthians - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Confronto contra o Vitória pode ser decisivo

A primeira missão de Seedorf à frente do elenco corinthiano é em casa, na Neo Química Arena e justamente contra o pior visitante do Brasileirão de 2026, o Vitória, que ainda não venceu fora de casa.

A partida válida pela 31ª rodada do campeonato está marcada para acontecer na próxima segunda-feira, 19, às 20h.

Até o final do Brasileirão, o Corinthians ainda enfrenta:

  • 31ª rodada: Corinthians x Vitória (Casa)
  • 32ª rodada: Vasco x Corinthians (Fora)
  • 33ª rodada: Corinthians x Mirassol (Casa)
  • 34ª rodada: São Paulo x Corinthians (Fora)
  • 35ª rodada: Corinthians x Botafogo (Casa)
  • 36ª rodada: Atlético-MG x Corinthians (Fora)
  • 37ª rodada: Corinthians x Grêmio (Casa)
  • 38ª rodada: Remo x Corinthians (Fora)
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corinthians Esporte Clube Bahia esporte clube vitória

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