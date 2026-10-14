GP de São Paulo de F1 tem ingressos esgotados em menos de cinco minutos

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0A venda de ingressos extraordinária destinada ao Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 esgotou no tempo recorde de menos de cinco minutos na tarde desta quarta-feira, 14.

Iniciada às 12h do horário de Brasília, a venda extraordinária destinava ingressos aos setores de arquibancadas: A, D, G e H.

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Quais os valores?

Os preços dos ingressos esgotados em menos de cinco minutos do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 partiram de R$ 495 e podiam chegar a R$ 4.680.

A comercialização foi realizada de maneira online em um site parceiro da realização do evento.

Autódromo de Interlagos - Foto: Reprodução

Outra venda vai acontecer

Vale ressaltar que, além dessa venda online extraordinária, ainda haverá uma venda de ingressos presencial a partir do dia 30 de outubro.

Sobre o GP de São Paulo de Fórmula 1

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 marca a 20ª etapa do campeonato mundial e será disputado entre os dias 6 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Na pista, o Brasil será representado por Gabriel Bortoleto, piloto da Audi.

Autódromo de Interlagos - Foto: Reprodução

Como está o Campeonato Mundial de Fórmula 1?

Atualmente, o piloto italiano da Mercedes, Kimi Antonelli, de 20 anos, lidera o ranking do campeonato com oito vitórias e 14 aparições em pódios, somando 340 pontos.

Kimi Antonelli, líder do campeonato de pilotos - Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Logo atrás está seu companheiro de equipe, George Russell, que venceu três corridas e apareceu em 8 pódios, acumulando 238 pontos.

Finalizando o top 3 está o heptacampeão, Lewis Hamilton, que venceu uma corrida e marcou presença em seis pódios.

O brasileiro Gabriel Bortoletto atualmente ocupa a décima quinta posição no campeonato de pilotos, com 10 pontos marcados, guiando sua Audi.

Veja a classificação completa: