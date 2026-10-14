CASA CHEIA
GP de São Paulo de F1 tem ingressos esgotados em menos de cinco minutos
Vendas foram iniciadas nesta quarta-feira, 14, de forma online
0A venda de ingressos extraordinária destinada ao Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 esgotou no tempo recorde de menos de cinco minutos na tarde desta quarta-feira, 14.
Iniciada às 12h do horário de Brasília, a venda extraordinária destinava ingressos aos setores de arquibancadas: A, D, G e H.
Quais os valores?
Os preços dos ingressos esgotados em menos de cinco minutos do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 partiram de R$ 495 e podiam chegar a R$ 4.680.
A comercialização foi realizada de maneira online em um site parceiro da realização do evento.
Outra venda vai acontecer
Vale ressaltar que, além dessa venda online extraordinária, ainda haverá uma venda de ingressos presencial a partir do dia 30 de outubro.
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Sobre o GP de São Paulo de Fórmula 1
O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 marca a 20ª etapa do campeonato mundial e será disputado entre os dias 6 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Na pista, o Brasil será representado por Gabriel Bortoleto, piloto da Audi.
Como está o Campeonato Mundial de Fórmula 1?
Atualmente, o piloto italiano da Mercedes, Kimi Antonelli, de 20 anos, lidera o ranking do campeonato com oito vitórias e 14 aparições em pódios, somando 340 pontos.
Logo atrás está seu companheiro de equipe, George Russell, que venceu três corridas e apareceu em 8 pódios, acumulando 238 pontos.
Finalizando o top 3 está o heptacampeão, Lewis Hamilton, que venceu uma corrida e marcou presença em seis pódios.
O brasileiro Gabriel Bortoletto atualmente ocupa a décima quinta posição no campeonato de pilotos, com 10 pontos marcados, guiando sua Audi.
Veja a classificação completa:
- Kimi Antonelli, Mercedes, 340 pontos;
- George Russell, Mercedes, 238 pontos;
- Lewis Hamilton, Ferrari, 229 pontos;
- Max Verstappen, Red Bull Racing, 221 pontos;
- Charles Leclerc, Ferrari, 215 pontos;
- Lando Norris, McLaren, 201 pontos;
- Oscar Piastri, McLaren, 138 pontos;
- Isack Hadjar, Red Bull Racing, 97 pontos;
- Liam Lawson, Racing Bulls, 75 pontos;
- Pierre Gasly, Alpine, 41 pontos;
- Arvid Lindblad, Racing Bulls, 38 pontos;
- Franco Colapinto, Alpine, 27 pontos;
- Oliver Bearman, Haas, 23 pontos;
- Nico Hülkenberg, Audi, 13 pontos;
- Gabriel Bortoleto, Audi, 10 pontos;
- Esteban Ocon, Haas, 7 pontos;
- Fernando Alonso, Aston Martin, 7 pontos;
- Carlos Sainz, Williams, 7 pontos;
- Alexander Albon, Williams, 5 pontos;
- Yuki Tsunoda, Racing Bulls, 1 ponto;
- Lance Stroll, Aston Martin, 0 pontos;
- Valtteri Bottas, Cadillac, 0 pontos;
- Sergio Pérez, Cadillac, 0 pontos.