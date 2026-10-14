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CASA CHEIA

GP de São Paulo de F1 tem ingressos esgotados em menos de cinco minutos

Vendas foram iniciadas nesta quarta-feira, 14, de forma online

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Grande Prêmio de Interlagos
Grande Prêmio de Interlagos - Foto: ANTONIN VINCENT / AFP

0A venda de ingressos extraordinária destinada ao Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 esgotou no tempo recorde de menos de cinco minutos na tarde desta quarta-feira, 14.

Iniciada às 12h do horário de Brasília, a venda extraordinária destinava ingressos aos setores de arquibancadas: A, D, G e H.

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Quais os valores?

Os preços dos ingressos esgotados em menos de cinco minutos do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 partiram de R$ 495 e podiam chegar a R$ 4.680.

A comercialização foi realizada de maneira online em um site parceiro da realização do evento.

Autódromo de Interlagos
Autódromo de Interlagos - Foto: Reprodução

Outra venda vai acontecer

Vale ressaltar que, além dessa venda online extraordinária, ainda haverá uma venda de ingressos presencial a partir do dia 30 de outubro.

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Sobre o GP de São Paulo de Fórmula 1

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 marca a 20ª etapa do campeonato mundial e será disputado entre os dias 6 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Na pista, o Brasil será representado por Gabriel Bortoleto, piloto da Audi.

Autódromo de Interlagos
Autódromo de Interlagos - Foto: Reprodução

Como está o Campeonato Mundial de Fórmula 1?

Atualmente, o piloto italiano da Mercedes, Kimi Antonelli, de 20 anos, lidera o ranking do campeonato com oito vitórias e 14 aparições em pódios, somando 340 pontos.

Kimi Antonelli, líder do campeonato de pilotos
Kimi Antonelli, líder do campeonato de pilotos - Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Logo atrás está seu companheiro de equipe, George Russell, que venceu três corridas e apareceu em 8 pódios, acumulando 238 pontos.

Finalizando o top 3 está o heptacampeão, Lewis Hamilton, que venceu uma corrida e marcou presença em seis pódios.

O brasileiro Gabriel Bortoletto atualmente ocupa a décima quinta posição no campeonato de pilotos, com 10 pontos marcados, guiando sua Audi.

Veja a classificação completa:

  1. Kimi Antonelli, Mercedes, 340 pontos;
  2. George Russell, Mercedes, 238 pontos;
  3. Lewis Hamilton, Ferrari, 229 pontos;
  4. Max Verstappen, Red Bull Racing, 221 pontos;
  5. Charles Leclerc, Ferrari, 215 pontos;
  6. Lando Norris, McLaren, 201 pontos;
  7. Oscar Piastri, McLaren, 138 pontos;
  8. Isack Hadjar, Red Bull Racing, 97 pontos;
  9. Liam Lawson, Racing Bulls, 75 pontos;
  10. Pierre Gasly, Alpine, 41 pontos;
  11. Arvid Lindblad, Racing Bulls, 38 pontos;
  12. Franco Colapinto, Alpine, 27 pontos;
  13. Oliver Bearman, Haas, 23 pontos;
  14. Nico Hülkenberg, Audi, 13 pontos;
  15. Gabriel Bortoleto, Audi, 10 pontos;
  16. Esteban Ocon, Haas, 7 pontos;
  17. Fernando Alonso, Aston Martin, 7 pontos;
  18. Carlos Sainz, Williams, 7 pontos;
  19. Alexander Albon, Williams, 5 pontos;
  20. Yuki Tsunoda, Racing Bulls, 1 ponto;
  21. Lance Stroll, Aston Martin, 0 pontos;
  22. Valtteri Bottas, Cadillac, 0 pontos;
  23. Sergio Pérez, Cadillac, 0 pontos.
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