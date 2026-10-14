Após ser rejeitado pelo Vitória, técnico passa a ganhar R$ 1 milhão

A passagem de Fábio Carille pelo Vitória terminou de forma traumática, mas o treinador voltou ao futebol internacional e agora trabalha na Arábia Saudita. À frente do Al-Fayha, o profissional recebe uma remuneração estimada entre R$ 1 milhão e R$ 1,2 milhão por mês, valor que supera os vencimentos atribuídos a suas últimas passagens por clubes brasileiros.

O novo momento da carreira contrasta com a experiência vivida no futebol baiano em 2025. Contratado para comandar o Rubro-Negro, Carille não conseguiu corresponder às expectativas e deixou o clube após uma goleada histórica por 8 a 0 para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

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O treinador também voltou ao noticiário esportivo nas últimas semanas, quando entrou na mira do Corinthians para assumir a equipe na reta final da Série A. A possibilidade de retorno ao futebol brasileiro, no entanto, esbarrou nas condições contratuais com o clube saudita.

Quanto Fábio Carille ganha na Arábia Saudita?

O salário atual de Carille não foi divulgado oficialmente pelo Al-Fayha. Estimativas sobre sua remuneração, porém, colocam os vencimentos do treinador na faixa de R$ 1 milhão a R$ 1,2 milhão mensais.

O valor representa uma diferença significativa em relação aos salários atribuídos ao profissional durante sua trajetória no Brasil, principalmente no início da carreira como treinador principal do Corinthians.

A primeira experiência de Carille no futebol saudita aconteceu em 2018, quando deixou o clube paulista para assumir o Al-Wehda. Na ocasião, informações divulgadas pela imprensa apontavam que o técnico receberia cerca de R$ 1,25 milhão por mês, enquanto seus vencimentos no Corinthians giravam em torno de R$ 300 mil.

A passagem pelo futebol árabe marcou uma mudança no patamar financeiro da carreira do treinador, que também trabalhou no Al-Ittihad entre 2020 e 2021.

Veja os salários atribuídos a Carille ao longo da carreira

Os valores abaixo são estimativas divulgadas em diferentes períodos e não representam uma relação oficial de contratos. A remuneração pode variar conforme bônus, direitos de imagem, impostos e outras condições.

Corinthians, primeira passagem (2017–2018): entre R$ 100 mil e R$ 300 mil por mês.

entre R$ 100 mil e R$ 300 mil por mês. Al-Wehda (2018): cerca de R$ 1,25 milhão mensais.

cerca de R$ 1,25 milhão mensais. Corinthians, segunda passagem (2019): aproximadamente R$ 650 mil por mês.

aproximadamente R$ 650 mil por mês. Al-Ittihad (2020–2021): estimativas entre R$ 1 milhão e R$ 1,2 milhão mensais.

estimativas entre R$ 1 milhão e R$ 1,2 milhão mensais. Santos (2021–2022 e 2024): estimativas entre R$ 300 mil e R$ 600 mil por mês.

estimativas entre R$ 300 mil e R$ 600 mil por mês. Athletico-PR (2022): cerca de R$ 400 mil mensais.

cerca de R$ 400 mil mensais. V-Varen Nagasaki, do Japão (2022–2023): estimativa de R$ 500 mil mensais.

estimativa de R$ 500 mil mensais. Vasco (2025): cerca de R$ 700 mil por mês.

cerca de R$ 700 mil por mês. Vitória (2025): estimativas entre R$ 500 mil e R$ 600 mil mensais.

estimativas entre mensais. Al-Fayha, da Arábia Saudita (atualmente): faixa estimada entre R$ 1 milhão e R$ 1,2 milhão por mês.

Corinthians tentou contratar o ex-técnico do Vitória

O nome de Fábio Carille voltou a ganhar força no mercado brasileiro após o Corinthians procurar alternativas para o comando técnico da equipe durante os últimos meses de 2026.

O clube paulista buscava um treinador para a reta final do Campeonato Brasileiro, em meio à pressão por resultados e à necessidade de se afastar da zona de rebaixamento. Após a saída de Fernando Diniz, Carille apareceu entre os nomes avaliados pela diretoria alvinegra.

Antes da sondagem ao ex-técnico do Vitória, o Corinthians havia tentado avançar com outros profissionais, entre eles Ramón Díaz, Luis Zubeldía e Sylvinho, mas as tratativas não tiveram o desfecho esperado.

A experiência de Carille no clube pesava a favor de seu nome. Foi no Corinthians que ele ganhou projeção nacional, primeiro como auxiliar técnico e, posteriormente, como treinador da equipe principal.

O retorno, contudo, não se concretizou. Além das condições esportivas e contratuais, a multa rescisória do vínculo com o Al-Fayha representava um obstáculo para uma saída antecipada.

Fábio Carille, ex-técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Multa rescisória dificultou retorno ao Brasil



Carille tem contrato com o Al-Fayha até 30 de junho de 2027. Segundo informações divulgadas pela imprensa esportiva, a multa rescisória prevista no vínculo era de aproximadamente US$ 1,5 milhão (R$ 7,5 milhões).

Diante do custo para liberar o treinador, o Corinthians buscava alternativas para tentar viabilizar a contratação sem precisar arcar integralmente com a multa. Com isso, o clube recorreu a Clarence Seedorf, que assumiu o time no último domingo.



Relembre a passagem de Carille pelo Vitória

A trajetória de Fábio Carille no Vitória foi curta. Contratado em julho de 2025 para substituir Thiago Carpini, o treinador disputou nove partidas antes de ser demitido pela diretoria rubro-negra em agosto do mesmo ano.

O desempenho ficou abaixo das expectativas: foram uma vitória, cinco empates e três derrotas, com oito gols marcados e 18 sofridos. O aproveitamento foi de 29,6%.

A única vitória no período foi por 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino. A equipe, porém, teve dificuldades para transformar os resultados em uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro.

A situação chegou ao limite em 25 de agosto de 2025, quando o Vitória foi derrotado por8 a 0 pelo Flamengo, no Maracanã, pela 21ª rodada da Série A.

O placar entrou para a história como a maior goleada do Campeonato Brasileiro desde a adoção do formato de pontos corridos, em 2003. Para o clube baiano, o resultado também representou uma das derrotas mais marcantes de sua trajetória.

A demissão foi anunciada na madrugada de 26 de agosto, poucas horas após a partida. Carille havia concedido entrevista coletiva no Maracanã antes de o Vitória confirmar oficialmente sua saída.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o clube agradeceu ao treinador pelo trabalho e informou que Rodrigo Chagas assumiria a equipe de forma interina.

Apesar da crise daquele período, o Vitória conseguiu escapar do rebaixamento ao fim da temporada. O time terminou o Brasileirão de 2025 na 15ª colocação, com 45 pontos, e confirmou a permanência na Série A após vencer o São Paulo por 1 a 0 na última rodada.

Fábio Carille, ex-técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Carille construiu carreira com títulos no Corinthians

Antes da passagem conturbada pelo Vitória, Carille havia construído uma trajetória de destaque no Corinthians. O treinador começou a ganhar espaço no clube como auxiliar técnico e assumiu o comando principal em 2017.

Logo na primeira temporada, conquistou o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. O desempenho consolidou seu nome no futebol nacional e abriu caminho para a primeira transferência ao futebol saudita.

Em seu retorno ao Corinthians, em 2019, voltou a comandar a equipe e conquistou mais um Campeonato Paulista. Ao longo da carreira, também trabalhou em clubes como Santos, Athletico-PR, Vasco e V-Varen Nagasaki, do Japão.

A passagem pelo Vitória se tornou um dos capítulos mais difíceis dessa trajetória, especialmente pelo desfecho após a goleada sofrida diante do Flamengo. Agora, no futebol saudita, Carille vive uma nova etapa profissional em um mercado que oferece remunerações superiores às praticadas por muitos clubes brasileiros.

No comando do Al Fayha, da Arábia Saudita, Carille vem apresentando um desempenho muito satisfatório. O time que ocupa a 12ª posição do campeonato saudita e soma seis pontos em sete partidas, com: