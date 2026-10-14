Candidato à presidência promete tirar Arrascaeta do Flamengo

O uruguaio Giorgian de Arrascaeta, um dos protagonistas do Flamengo desde 2019, despertou o interesse do candidato à presidência do Peñarol, Pablo Schiavi, que revelou que tem uma obsessão em contratar o camisa 10 do Rubro-Negro Carioca.

Claramente é uma obsessão que temos. Temos uma excelente relação com o Daniel Fonseca (empresário de Arrascaeta), um super profissional. Uma obsessão muito difícil, ele é Deus no Brasil, o rei do Flamengo, mas seu coração tem duas cores e nós vamos fazer o impossível para seduzi-lo nesses três anos que vêm. Pablo Schiavi - Candidato à presidência do Peñarol

De acordo com o uruguaio, o jogador de 32 anos já atuou bastante pelo Flamengo, de forma que ele precisa encerrar a carreira atuando pelo Peñarol, time que torce desde a infância.



“Ele já deu várias voltas no continente pelo Flamengo, mas falta a sua última volta para terminar sua carreira com essa camisa (do Peñarol). E creio que isso não tem preço. Obviamente as conversas são com o representante, não queremos comprometer o jogador de nenhuma forma“, comentou Pablo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da ambição por Arrascaeta, o advogado de 47 anos também falou na possibilidade de contratar outro craque do Flamengo e outra estrela do futebol sul-americano.



“Vamos fazer o impossível (por Arrascaeta), como também, e mais próximo, creio que De la Cruz vai jogar no Peñarol e outra opção que temos. Outro jogador que me encantaria é a figura do Boca Juniors, Merentiel, que é um touro. Esses três jogadores se pagam sozinhos”, encerrou Pablo Schiavi.



As falas de Schiavi foram feitas durante uma entrevista ao programa Punto Penal, do Canal 10 do Uruguai.

Arrascaeta se recupera de lesão

Atualmente, Arrascaeta se recupera de uma lesão sofrida durante um amistoso com a camisa da seleção uruguaia, de modo que ele não estará disponível para o jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes, nem no próximo compromisso do Flamengo no Brasileirão, contra o Esporte Clube Bahia.

O jogador passou por uma cirurgia no dia 1º de outubro e deve voltar a campo durante o mês de novembro.

Em sua oitava temporada com a camisa do Flamengo, Arrascaeta soma nove gols e cinco assistências em 35 jogos.