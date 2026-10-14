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NAMING RIGHTS

Clube da Série A perde acordo de R$ 75 milhões em estádio histórico

Contrato assinado no fim de 2023 tinha receita anual de aproximadamente R$ 25 milhões

Téo Mazzoni
Por
Clube paulista busca uma nova empresa para assumir os direitos de nome do Morumbis após o fim das tratativas com a fabricante dos chocolates Bis
Clube paulista busca uma nova empresa para assumir os direitos de nome do Morumbis após o fim das tratativas com a fabricante dos chocolates Bis - Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo não chegou a um acordo com a Mondelez para renovar o contrato de naming rights do Morumbis. Segundo informações do UOL, as conversas entre o clube e a empresa, responsável pela marca de chocolates Bis, foram encerradas. O vínculo atual tem validade até dezembro de 2026, e o Tricolor ainda busca um novo parceiro comercial para o estádio.

Novo patrocinador deve ser definido após eleições

Com o fim das tratativas, o São Paulo segue no mercado à procura de uma empresa interessada em assumir os direitos de nome do Morumbis. De acordo com o UOL, interlocutores envolvidos nas discussões afirmam que o clube ainda 'patina' na busca por uma substituta para a Mondelez.

A expectativa é que a definição do próximo patrocinador ocorra após as eleições presidenciais do clube, previstas para a primeira quinzena de dezembro. A decisão ficaria a cargo do novo mandatário eleito.

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Marcelo Portugal Gouvêa é apontado como candidato da situação, enquanto Vinicius de Medeiros deve representar a oposição.

Negociação com a Mondelez se arrastava desde 2025

As conversas para a renovação do contrato enfrentavam obstáculos desde 2025. No fim daquele ano, o São Paulo planejava retomar as tratativas no início de 2026 e chegou a considerar a possibilidade de prolongar a parceria até 2030, quando o clube completará seu centenário.

A tentativa, no entanto, não avançou. Conforme o UOL, dirigentes e pessoas próximas à cúpula tricolor já avaliavam como improvável a continuidade do vínculo. Reuniões entre o então diretor de marketing Eduardo Toni e representantes da Mondelez terminaram sem avanços significativos.

Entre os fatores que dificultaram o acordo estavam a alta do preço do cacau, que afetou a capacidade de investimento da holding ligada à Lacta, e o aumento da concorrência no mercado esportivo brasileiro, impulsionado especialmente pela presença das casas de apostas no futebol.

Assinado no fim de 2023, o contrato atual tem valor estimado em R$ 75 milhões, com uma receita anual de aproximadamente R$ 25 milhões para o São Paulo.

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BYD e outras empresas foram procuradas

A Mondelez não foi a única empresa com a qual o São Paulo conversou sobre os naming rights do estádio. Uma das alternativas mais discutidas foi a montadora chinesa BYD, que chegou a negociar com o clube uma possível mudança do nome para MorumBYD.

Segundo o UOL, o Tricolor aguardava uma resposta da empresa a uma proposta de quase R$ 60 milhões por ano. A oferta previa um contrato de duração mais longa, com validade para além do centenário são-paulino, em 2030.

As conversas, porém, perderam força durante o processo de impeachment do então presidente Julio Casares. Além da BYD, o clube sondou outras companhias em busca de um novo acordo comercial.

As negociações com XP, Banco Inter e Santander também não avançaram. Até o momento, portanto, o São Paulo segue sem uma definição para substituir a Mondelez a partir do fim do contrato vigente.

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