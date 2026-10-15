SAF de quase R$ 700 milhões ganha destaque na imprensa europeia

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O processo de constituição da SAF do Paraná Clube ganhou destaque internacional. Em reportagem publicada nesta quarta-feira, 14, o jornal espanhol AS abordou a expansão das sociedades anônimas no futebol brasileiro e destacou a negociação com a NextPlay, empresa que pretende adquirir 90% das ações do futebol do clube paranaense.

CEO da NextPlay, Pedro Weber afirmou que o investimento financeiro, por si só, não garante resultados esportivos.

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“O grande desafio não é simplesmente colocar dinheiro no futebol, mas criar as condições necessárias para que esses recursos gerem resultados”, declarou ao AS.

Investimento pode chegar a R$ 692 milhões

O plano de aquisição prevê investimentos entre R$ 212 milhões e R$ 692 milhões, a depender da divisão nacional disputada pelo Paraná ao longo do projeto. A reportagem também destacou a aprovação de uma alteração que permitiu incorporar mais de R$ 240 milhões em dívidas à operação.

Weber também alertou para os riscos de investir sem planejamento. “Sem essa estrutura e uma visão de longo prazo, o aporte financeiro pode aumentar o potencial do clube, mas não necessariamente será traduzido em um melhor desempenho dentro de campo”, afirmou.

NextPlay já comanda o futebol paranista

A NextPlay assumiu a gestão do futebol do Paraná antes mesmo da conclusão da venda da SAF. Desde então, o projeto combina investimentos no elenco e reorganização administrativa.

Sob a gestão da empresa, o Tricolor alcançou o retorno à primeira divisão do Campeonato Paranaense, acumulou uma longa sequência invicta na temporada e chegou à fase eliminatória da Copa Paraná.

Venda da SAF ainda depende de etapas burocráticas

A conclusão do negócio ainda depende de questões burocráticas e financeiras. Um dos avanços foi o acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que reduziu a dívida federal do clube para aproximadamente R$ 23 milhões, após um desconto de 70%.