Gigante da Série A vota venda da SAF com promessa de “dinheiro infinito"

O Vasco convocou os sócios para uma Assembleia Geral Extraordinária que decidirá a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube à Almirante Participações S/A, empresa ligada ao empresário Marcos Lamacchia. O edital foi divulgado na tarde do último domingo, 11, e estabelece a votação para o dia 23 de outubro, uma sexta-feira.



A assembleia será realizada das 10h às 20h, em formato híbrido. Os associados poderão votar presencialmente na Sede Náutica do clube, localizada na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, ou participar da votação pela internet.



De acordo com o Vasco, 7.195 sócios estão aptos a participar do processo. Para que a negociação seja aprovada, será necessário obter a maioria exigida de 50% dos votos totais mais um.



Além da venda da SAF, os associados também decidirão sobre uma alteração no Estatuto Social do clube. A proposta prevê reduzir de 20% para 10% a participação mínima da associação na sociedade, mudança necessária para viabilizar a transferência de 90% das ações à Almirante Participações.



Na última terça-feira, 6 de outubro, o Conselho Deliberativo do Vasco já havia aprovado tanto a negociação quanto a mudança estatutária. Com isso, a votação dos sócios representa uma etapa decisiva para a conclusão do negócio, que ainda depende dos trâmites junto à Ansref, agência responsável por questões relacionadas ao fair play financeiro.





Pedrinho destaca solidez financeira do investidor

Após a aprovação da venda pelo Conselho Deliberativo, em sessão realizada no Rio de Janeiro, o presidente do Vasco, Pedrinho, comentou as características do grupo interessado em assumir o controle da SAF. A proposta recebeu 175 votos favoráveis, 26 contrários e três abstenções.



Na ocasião, o dirigente ressaltou a estrutura empresarial e a capacidade financeira do investidor, destacando que a empresa possui registro no Brasil e recursos para sustentar o projeto no clube. Ao descrever a capacidade econômica do parceiro, Pedrinho afirmou que o grupo tem “um dinheiro praticamente infinito”.



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Almirante Participações prevê aporte de R$ 1,5 bilhão até 2030

A proposta apresentada pela Almirante Participações prevê um fluxo de caixa projetado em R$ 1,5 bilhão até 2030. O montante poderá ser ampliado de acordo com o crescimento das receitas do Vasco.



A diretoria do clube considera a operação uma medida para enfrentar o endividamento e estabelecer condições para a recuperação financeira da instituição. A expectativa é que o investimento contribua para a sustentabilidade econômica e para a reconstrução do Gigante da Colina.