Destaque da janela, Brítez retorna aos titulares após jogos sem entrar

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Jogador contratado pelo Esporte Clube Vitória em julho, Emanuel Brítez não foi utilizado nos últimos dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro, mas agora terá uma nova oportunidade de jogar. Com a suspensão de Cacá, o zagueiro volta a formar dupla com Luan Cândido contra o Corinthians.

Entre os atletas que chegaram no Vitória para o segundo semestre, Brítez foi o que ganhou mais espaço no elenco. Mesmo com a zaga já consolidada na equipe baiana, o argentino conseguiu atuar por 899 minutos.

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No total, Brítez já acumula 12 partidas pelo Rubro-Negro e apenas duas saindo do banco. Diante do Corinthians, na próxima segunda-feira, 19, o argentino fará seu 11º jogo entre os titulares e seus números chamam atenção em relação aos demais reforços.

Brítez vs outros reforços

Brítez - 12 jogos (10 como titular)

Pochettino - 12 jogos (1 como titular)

Walace - 10 jogos (3 como titular)

Fabiano - 5 jogos (3 como titular)

Alex Bruno - 3 jogos (1 como titular)

Laquintana - 1 jogo (0 como titular)

Darlan Dutra - 0 jogos

Embora Pochettino e Walace tenham números totais de jogos próximos, a diferença de aparições no time titular mostra o impacto de Brítez. O jogador de 34 anos aproveitou sua versatilidade e fez Jair Ventura ganhar variações na defesa.

Com as lesões de Nathan Mendes, Fabiano e o já recuperado Mateus Silva, Brítez foi utilizado em três sistemas diferentes. No entanto, foi na lateral-direita onde conseguiu mais sequência dentro de campo.

Jogos de Brítez por posição

Lateral-direito - 7 jogos

Zagueiro em linha de quatro atletas - 2 jogos

Zagueiro em linha de cinco atletas - 3 jogos

Emanuel Brítez em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Nova chance

Sem Cacá disponível, Brítez terá uma nova oportunidade de começar jogando. O Vitória enfrenta o Corinthians às 20h da próxima segunda, na Neo Química Arena, pela rodada 31 do Brasileirão.