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E.C.VITÓRIA

Destaque da janela, Brítez retorna aos titulares após jogos sem entrar

Defensor argentino não atuou nas últimas duas partidas

João Grassi
Por
Emanuel Brítez, zagueiro do Vitória
Emanuel Brítez, zagueiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jogador contratado pelo Esporte Clube Vitória em julho, Emanuel Brítez não foi utilizado nos últimos dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro, mas agora terá uma nova oportunidade de jogar. Com a suspensão de Cacá, o zagueiro volta a formar dupla com Luan Cândido contra o Corinthians.

Entre os atletas que chegaram no Vitória para o segundo semestre, Brítez foi o que ganhou mais espaço no elenco. Mesmo com a zaga já consolidada na equipe baiana, o argentino conseguiu atuar por 899 minutos.

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No total, Brítez já acumula 12 partidas pelo Rubro-Negro e apenas duas saindo do banco. Diante do Corinthians, na próxima segunda-feira, 19, o argentino fará seu 11º jogo entre os titulares e seus números chamam atenção em relação aos demais reforços.

Brítez vs outros reforços

  • Brítez - 12 jogos (10 como titular)
  • Pochettino - 12 jogos (1 como titular)
  • Walace - 10 jogos (3 como titular)
  • Fabiano - 5 jogos (3 como titular)
  • Alex Bruno - 3 jogos (1 como titular)
  • Laquintana - 1 jogo (0 como titular)
  • Darlan Dutra - 0 jogos

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Embora Pochettino e Walace tenham números totais de jogos próximos, a diferença de aparições no time titular mostra o impacto de Brítez. O jogador de 34 anos aproveitou sua versatilidade e fez Jair Ventura ganhar variações na defesa.

Com as lesões de Nathan Mendes, Fabiano e o já recuperado Mateus Silva, Brítez foi utilizado em três sistemas diferentes. No entanto, foi na lateral-direita onde conseguiu mais sequência dentro de campo.

Jogos de Brítez por posição

  • Lateral-direito - 7 jogos
  • Zagueiro em linha de quatro atletas - 2 jogos
  • Zagueiro em linha de cinco atletas - 3 jogos
Emanuel Brítez em campo pelo Vitória
Emanuel Brítez em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Nova chance

Sem Cacá disponível, Brítez terá uma nova oportunidade de começar jogando. O Vitória enfrenta o Corinthians às 20h da próxima segunda, na Neo Química Arena, pela rodada 31 do Brasileirão.

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