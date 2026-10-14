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CALDEIRÃO

Campeão da Libertadores lista Barradão entre estádios de maior pressão no Brasil

Jogador multicampeão destacou a força da torcida do Vitória

Gustavo Nascimento
Por
Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Casa do Esporte Clube Vitória, o Barradão foi classificado como um dos estádios de maior pressão do Brasil pelo lateral Guga, do Fluminense. A declaração do jogador campeão da Libertadores veio em entrevista à ESPN.

Guga colocou o Barradão como o quinto estádio mais difícil de se jogar contra no Brasil: “É um estádio que a torcida canta muito, estádio raiz”.

A percepção do jogador se confirma a partir do desempenho do Leão em casa neste ano. Apesar de ser o pior visitante do Campeonato Brasileiro, com 10 derrotas e cinco empates em 15 jogos, o Vitória é o sexto melhor mandante da competição, desempenho que tem assegurado o Leão fora da zona de rebaixamento durante todo o torneio.

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Ao todo, o Leão já registrou 10 vitórias, um empate e quatro derrotas no Barradão ao longo da Série A.

Quais são os estádios de maior pressão do Brasil?

Depois de falar sobre o estádio do Vitória, o jogador do Fluminense afirmou que a Vila Belmiro, casa do Santos, está na quarta colocação. “Em 4º lugar, vou botar a Vila Belmiro, que é um estádio acanhado, difícil de jogar lá. A torcida também fica perto…”, disse o jogador.

Na terceira colocação ficou a Arena da Baixada, casa do Athletico Paranaense. “É um estádio que fica muito fechado. Também, quando está lotada a torcida lá, fica muito perto ali e, enfim, tem uma certa dificuldade”, disse Guga.

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Na segunda posição, o lateral colocou a Neo Química Arena, casa do Corinthians. “Todo mundo sabe como é jogar lá, torcida muito em cima, sempre fica cheio”, comentou ele.

De acordo com o jogador, o estádio que oferece maior pressão aos adversários é o Maracanã, onde o Fluminense manda seus jogos.

E o 1º lugar eu vou deixar com o Maracanã, porque eu vivi em 2023 na Libertadores, a final. O Maracanã lotado é um estádio muito especial e vou deixar como 1º lugar. Guga - Lateral do Fluminense

Confira o vídeo completo

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barradão campeonato brasileiro Fluminense Guga

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