Famosos 'escondidos' na pipoca: relembre celebridades que curtiram o Carnaval disfarçados

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O Carnaval de Salvador é sinônimo de música, multidões e encontros com artistas que dominam os trios elétricos. Mas, em meio à folia, algumas celebridades preferem trocar os holofotes pelo anonimato e aproveitar a festa no meio do público, longe do assédio dos fãs.

Para conseguir circular sem serem reconhecidas, cantores e influenciadores já apostaram em máscaras, bonés, fantasias de palhaço e até caracterizações de esqueleto. A estratégia transforma a experiência de curtir a folia em uma aventura à parte, com direito a histórias curiosas e revelações que só acontecem depois.

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O caso mais recente é o de Daniela Mercury, que surpreendeu os foliões ao surgir disfarçada na própria pipoca durante o Carnaval de 2026. Mas ela não foi a única a recorrer à criatividade para aproveitar a festa de um jeito diferente.

Relembre famosos que já se disfarçaram para curtir o Carnaval de Salvador.

Daniela Mercury surpreende foliões na própria pipoca

A cantora Daniela Mercury surpreendeu o público na sexta-feira, 13, do Carnaval de 2026, ao aparecer disfarçada no meio dos foliões da Pipoca da Rainha, no circuito Dodô, entre a Barra e Ondina.

Antes de assumir o comando do trio sem cordas, a artista circulou usando um macacão rosa e uma máscara, acompanhada por integrantes da equipe vestidos de maneira semelhante e segurando leques. A caracterização permitiu que ela se aproximasse do público sem ser identificada de imediato.

A revelação aconteceu quando Daniela abriu o macacão, retirou a máscara e começou a cantar Terreiro, música escolhida como aposta para a folia daquele ano.

A reação foi imediata. Os foliões reconheceram a artista e acompanharam em coro o refrão “Laroyê, mulher de poder”, transformando a surpresa em um dos momentos animados da noite.

Ivete Sangalo virou palhaço para curtir a folia

Se tem uma artista que conhece de perto a energia do Carnaval de Salvador, é Ivete Sangalo. Mesmo assim, a cantora já encontrou uma maneira inusitada de aproveitar a festa fora dos trios: fantasiada de palhaço.

Em 2017, depois de se apresentar nos circuitos de Salvador e desfilar pela escola de samba Grande Rio, que a homenageou naquele ano, Ivete decidiu curtir a folia nas ruas do circuito Barra-Ondina.

A cantora se juntou ao ex-marido, Daniel Cady, e a um grupo de amigos. Todos usaram fantasias semelhantes de palhaço para tentar passar despercebidos em meio à multidão.

Anos depois, durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, Ivete voltou a contar a história e explicou como organizou o disfarce.

Segundo a artista, ela pediu ajuda a Dito, seu colaborador, para conseguir as fantasias. O grupo reuniu cerca de 25 pessoas, que se caracterizaram de maneira parecida, mas com pinturas individuais.

“Foi uma loucura, porque eu dentro da van, todo mundo arrumado, de palhacinho… Todo mundo fez uma caracterização assim, semelhante, mas cada um se pintou e tal”, relatou.

Anitta apostou em máscara, boné e roupa básica

Em 2023, Anitta também recorreu a um disfarce para aproveitar o Carnaval de Salvador sem ser reconhecida. Depois de passar cerca de cinco horas se apresentando, a cantora decidiu sair para curtir a festa de outra maneira.

A solução foi apostar em peças comuns, sem fantasia elaborada: boné, máscara, regata, bermuda e sandálias. A combinação ajudou a esconder a identidade da artista em meio aos foliões.

Na época, Anitta publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o visual escolhido para circular pela capital baiana.

“Ninguém nunca vai pensar que sou eu”, afirmou a cantora ao apresentar o disfarce.

A artista estava em Salvador com o Bloco da Anitta, que percorre o circuito Dodô, entre a Barra e Ondina. Depois de cumprir a agenda de apresentações, ela quis aproveitar a festa também do lado de fora do trio.

O que eu faço depois de puxar 5h de trio em Salvador ? https://t.co/QK4R1iblRR — Anitta (@Anitta) February 18, 2023

Alok explicou por que prefere passar despercebido



O DJ Alok encontrou nas máscaras uma maneira de curtir o Carnaval de Salvador sem chamar tanta atenção. Em fevereiro de 2024, ele foi para o meio da multidão usando máscara facial, boné e roupas básicas.

Diferentemente de outros artistas, que apostaram em fantasias completas, o DJ escolheu uma combinação discreta para tentar preservar o anonimato.

Em entrevista ao gshow, da Globo, Alok explicou que a decisão também estava relacionada à dificuldade de atender todos os fãs quando aparece no meio do público.

“Aquele cordão chama muita atenção, e aí eu não consigo dar atenção pra todo mundo. Tento parar e começa a dar uma confusão. Gera um tipo de mal-estar, eu me sinto mal”, disse.

O artista contou que prefere circular sem ser reconhecido para evitar a pressão de não conseguir atender a todos que se aproximam.

“Prefiro que eu passe em anonimato que não tem essa pressão de não conseguir atender a galera. Hoje em dia, depois que comecei a andar de máscara, muita gente não me reconhece”, afirmou.

Na ocasião, Alok estava em Salvador para comandar seu trio, a Pipoca do Alok. O cantor Zeeba e o MC Daniel também estavam na capital baiana durante a folia.

Lore Improta apostou em fantasia de esqueleto



A dançarina e influenciadora Lore Improta também já aproveitou o pré-Carnaval de Salvador longe dos holofotes do trio. Em 2023, ela escolheu uma fantasia de esqueleto para acompanhar o Pipoco, evento comandado por seu marido, Léo Santana.

Enquanto o cantor arrastava uma multidão pelo circuito Orlando Tapajós, entre Ondina e Barra, Lore curtiu a festa no chão, acompanhada pelo pai e por amigos que também entraram na brincadeira.

Além das fantasias, o grupo levou uma plaquinha com a frase “Zona de Perigo”, em referência à música de Léo Santana que fazia sucesso naquele período.

No ano seguinte, a dançarina voltou a apostar em uma caracterização para acompanhar o desfile. Dessa vez, escolheu uma fantasia de palhaça e esteve acompanhada pela influenciadora Thaynara OG, que também entrou no clima.

As duas curtiram o Pipoco no chão, próximas ao trio, em uma área delimitada por cordas destinada a convidados, imprensa, fotógrafos e cinegrafistas.