Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

VLT de Salvador até Alagoinhas já tem empresa selecionada para estudos técnicos

Novo trecho do modal terá 165 km em via dupla e deve passar por outras seis cidades

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Expansão do modal prevê transporte de passageiros e cargas entre Salvador e Alagoinhas
Expansão do modal prevê transporte de passageiros e cargas entre Salvador e Alagoinhas - Foto: Ascom SEC | Feijão Almeida
Eleições 2026

O projeto de expansão do VLT de Salvador até Alagoinhas deu mais um passo com a seleção da empresa responsável pelos estudos técnicos que vão embasar a implantação do novo trecho. A informação foi obtida pelo Portal A TARDE. O percurso projetado terá 165 quilômetros de trilhos em via dupla, entre a Estação de Águas Claras e Alagoinhas, com estações previstas em seis municípios no caminho e o contrato já foi públicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 22 de setembro.

A ideia de ampliar o sistema foi apresentada publicamente pelo secretário da Casa Civil, Eracy Lafuente, que divulgou imagens da proposta nas redes sociais. O projeto prevê estações em Simões Filho, Camaçari, Dias d'Ávila, Mata de São João, Pojuca e Catu, antes da chegada a Alagoinhas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Projeto prevê transporte de passageiros e cargas

Além de retomar o transporte ferroviário de passageiros na região, a proposta também contempla o uso da estrutura para o deslocamento de cargas. Segundo o governo estadual, a intenção é combinar o transporte de pessoas com uma estrutura voltada ao desenvolvimento econômico das cidades atendidas pelo novo trecho.

Leia Também:

ELEIÇÃO NACIONAL

Candidato a vice de Flávio Bolsonaro desembarca em Salvador com série de polêmicas
Candidato a vice de Flávio Bolsonaro desembarca em Salvador com série de polêmicas imagem

ELEIÇÕES 2026

Caso Master: entenda início da polêmica relação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro
Caso Master: entenda início da polêmica relação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro imagem

REVISÃO

Defesa de Bolsonaro aciona STF para suspender pena de 27 anos
Defesa de Bolsonaro aciona STF para suspender pena de 27 anos imagem

“Estamos desenhando um grande vetor de expansão de renda e atração de negócios, induzindo o desenvolvimento de serviços, da mineração, do setor agrícola e de novas indústrias. A CTB já está em contato com uma startup para a aplicação de tecnologias de ponta que conciliem o transporte de carga e de pessoas”, explicou Lafuente durante apresentação do projeto.

O governo também prevê que a implantação do sistema seja acompanhada por um planejamento de desenvolvimento urbano ao longo do percurso.

Pelo cronograma divulgado anteriormente, a previsão é que o projeto executivo seja concluído em 2027. Depois dessa etapa, a proposta deverá avançar para a captação de recursos e, posteriormente, para a execução do planejamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Alagoinhas Bahia Desenvolvimento Econômico VLT Salvador

Relacionadas

Mais lidas