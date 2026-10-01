VLT de Salvador até Alagoinhas já tem empresa selecionada para estudos técnicos

O projeto de expansão do VLT de Salvador até Alagoinhas deu mais um passo com a seleção da empresa responsável pelos estudos técnicos que vão embasar a implantação do novo trecho. A informação foi obtida pelo Portal A TARDE. O percurso projetado terá 165 quilômetros de trilhos em via dupla, entre a Estação de Águas Claras e Alagoinhas, com estações previstas em seis municípios no caminho e o contrato já foi públicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 22 de setembro.

A ideia de ampliar o sistema foi apresentada publicamente pelo secretário da Casa Civil, Eracy Lafuente, que divulgou imagens da proposta nas redes sociais. O projeto prevê estações em Simões Filho, Camaçari, Dias d'Ávila, Mata de São João, Pojuca e Catu, antes da chegada a Alagoinhas.

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Projeto prevê transporte de passageiros e cargas

Além de retomar o transporte ferroviário de passageiros na região, a proposta também contempla o uso da estrutura para o deslocamento de cargas. Segundo o governo estadual, a intenção é combinar o transporte de pessoas com uma estrutura voltada ao desenvolvimento econômico das cidades atendidas pelo novo trecho.

“Estamos desenhando um grande vetor de expansão de renda e atração de negócios, induzindo o desenvolvimento de serviços, da mineração, do setor agrícola e de novas indústrias. A CTB já está em contato com uma startup para a aplicação de tecnologias de ponta que conciliem o transporte de carga e de pessoas”, explicou Lafuente durante apresentação do projeto.

O governo também prevê que a implantação do sistema seja acompanhada por um planejamento de desenvolvimento urbano ao longo do percurso.

Pelo cronograma divulgado anteriormente, a previsão é que o projeto executivo seja concluído em 2027. Depois dessa etapa, a proposta deverá avançar para a captação de recursos e, posteriormente, para a execução do planejamento.