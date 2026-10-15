Lula critica posição dos EUA sobre facções e defende PEC da Segurança

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu uma participação mais direta do governo federal no combate ao crime organizado e ao narcotráfico no Brasil. Durante sabatina nesta quinta-feira, 15, o petista criticou a forma como os Estados Unidos tratam o terrorismo e diferenciou essa classificação da atuação de facções criminosas brasileiras, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

Ao abordar o tema, Lula afirmou que os grupos criminosos exercem influência violenta sobre comunidades brasileiras, mas argumentou que essa atuação não corresponde ao conceito de terrorismo de Estado defendido pelos norte-americanos.

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"Os Estados Unidos não entendem, porque todos os Estados Unidos falam em terrorismo, eles falam em terrorismo de Estado, eles falam em terrorismo como aqueles que atentaram contra duas torres americanas, quando aquele que quer dar o golpe de Estado não é o caso das facções e do crime organizado no Brasil, que eles só querem dinheiro."

O presidente também afirmou que o governo brasileiro apresentou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma proposta de cooperação para enfrentar o crime organizado e o tráfico de drogas. Segundo Lula, o documento reúne experiências brasileiras, incluindo a atuação da Polícia Federal.

"Então, o que nós temos consciência de que aqui no Brasil, tanto o PCC como o Comando Vermelho são terroristas para a comunidade brasileira, para os bairros brasileiros e para as cidades, mas não é o terrorismo de Estado que os Estados Unidos quer que seja. Então, o que nós estamos fazendo? Nós oferecemos ao presidente Trump uma proposta de combater o crime organizado, combater o narcotráfico, fazendo tudo aquilo que nós já temos feito de experiência com a Polícia Federal Brasileira, levamos tudo escrito pra ele e nós queríamos, aprovamos a lei contra a lei antifacção, que aumenta a pena dos bandidos, porque o meu lema agora é o seguinte: a Constituição Brasileira nunca permitiu que a União se metesse na segurança pública, sendo questão do Estado. Eu agora quero me meter."

Lula defende atuação da União na segurança pública

A ampliação da participação federal no enfrentamento à criminalidade também foi apresentada pelo presidente como uma das razões para o envio da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. Lula afirmou que pretende estabelecer de maneira mais clara as atribuições da União nesse campo.

Ao justificar a iniciativa, o petista defendeu a garantia de segurança para a população e afirmou que a proposta busca definir a atuação do governo federal no combate às organizações criminosas.

"Por isso que nós mandamos a PEC. Porque eu quero definir o seguinte. Eu quero dizer para o trabalhador, para a comunidade, para o território, o que nós queremos é tranquilidade, segurança e proteção. Para os bandidos, a gente vai querer prisão. Por isso que eu mandei a PEC. Porque eu quero aprovar ela e definir o papel da União no combate ao crime organizado. Porque os estados não tiveram competência de fazer."