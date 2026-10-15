Roberta Roma é internada novamente após sentir dor no peito em Salvador

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A deputada federal Roberta Roma voltou a ser internada em Salvador nesta quinta-feira, 15, após apresentar novas dores no peito. A parlamentar passou por um cateterismo cardíaco no Hospital Cárdio Pulmonar, onde os médicos descartaram um novo infarto e verificaram que o stent implantado anteriormente segue funcionando.

O diagnóstico foi de vasoespasmo coronariano, condição caracterizada por uma contração temporária das artérias do coração. O procedimento teve o resultado esperado e, após a avaliação, Roberta foi considerada clinicamente estável e permanece sem sintomas.

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A nova internação aconteceu 15 dias depois de a deputada receber alta hospitalar. Agora, a conduta médica prevê a continuidade do tratamento clínico e a permanência em observação. A expectativa é que ela deixe o hospital nas próximas 48 horas, com posterior acompanhamento ambulatorial.

A assistência médica é realizada pelo cardiologista Adriano Martins e pelo clínico geral Silvestre Sobrinho. Durante a internação, Roberta está acompanhada do marido, João Roma, e recebe o apoio de familiares e amigos próximos.