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Roberta Roma é internada novamente após sentir dor no peito em Salvador

Deputada federal reeleita foi submetida a um novo cateterismo cardíaco

Luan Julião
Por
Roberta Roma voltou a sentir dores no peito 15 dias após receber alta hospitalar
Roberta Roma voltou a sentir dores no peito 15 dias após receber alta hospitalar - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE
Eleições 2026

A deputada federal Roberta Roma voltou a ser internada em Salvador nesta quinta-feira, 15, após apresentar novas dores no peito. A parlamentar passou por um cateterismo cardíaco no Hospital Cárdio Pulmonar, onde os médicos descartaram um novo infarto e verificaram que o stent implantado anteriormente segue funcionando.

O diagnóstico foi de vasoespasmo coronariano, condição caracterizada por uma contração temporária das artérias do coração. O procedimento teve o resultado esperado e, após a avaliação, Roberta foi considerada clinicamente estável e permanece sem sintomas.

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A nova internação aconteceu 15 dias depois de a deputada receber alta hospitalar. Agora, a conduta médica prevê a continuidade do tratamento clínico e a permanência em observação. A expectativa é que ela deixe o hospital nas próximas 48 horas, com posterior acompanhamento ambulatorial.

A assistência médica é realizada pelo cardiologista Adriano Martins e pelo clínico geral Silvestre Sobrinho. Durante a internação, Roberta está acompanhada do marido, João Roma, e recebe o apoio de familiares e amigos próximos.

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Tags

cateterismo cardíaco hospital Cardio Pulmonar internação roberta roma saúde da mulher vasoespasmo coronariano

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