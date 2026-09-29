Roberta Roma deixa UTI após procedimento cardíaco

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A deputada federal Roberta Roma apresentou melhoria no estado de saúde e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardíaca do Hospital Cardio Pulmonar, na capital baiana.

A parlamentar foi transferida para um leito de internação convencional, onde permanece assistida pelas equipes dos médicos Adriano Martins (cardiologista) e Silvestre Sobrinho (clínico geral).

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​A hospitalização ocorreu no sábado, 26, após a deputada relatar dores torácicas durante compromissos políticos em Cruz das Almas.

Persistência do sintoma

No domingo, 27, a persistência do sintoma e alterações identificadas em exames de rotina motivaram a realização de um segundo cateterismo, que confirmou o diagnóstico de doença coronariana.

​Durante a intervenção cirúrgica, concluída com êxito, foi implantado um stent para a restauração do fluxo sanguíneo na artéria obstruída.

​Em fase de recuperação, Roberta Roma segue acompanhada do marido, João Roma, e de familiares. Em manifestação pública, a família agradeceu o carinho e o apoio recebidos desde o início da internação.