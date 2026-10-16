Família é feita refém e sete suspeitos são presos em Salvador

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Sete homens foram presos pela Polícia Militar (PM) por sequestro e cárcere privado contra uma família, na quinta-feira, 15, no Nordeste de Amaralina, em Salvador.

Os militares realizavam patrulhamento na região quando se depararam com homens armados em via pública. Ao perceberem a presença dos agentes, os suspeitos fugiram, de acordo com a PM.

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Eles se esconderam em uma residência e mantiveram três pessoas, duas mulheres e uma criança, em cárcere privado. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e, após negociação, conseguiram libertar os reféns. Os suspeitos foram presos.

Segundo a PM, nas imediações, os agentes encontraram outro suspeito armado que, ao notar a aproximação policial, tentou fugir, mas foi alcançado, abordado e, após as buscas, preso.

Durante a ação, foram apreendidos três pistolas, uma granada, mais de 150 munições de diversos calibres, nove carregadores, porções de cocaína e maconha, R$ 337,00 e um porta carregador duplo de pistola.

Os suspeitos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de droga. Os homens e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Veja apreensões:

Policiais apreenderam três pistolas, uma granada e munições - Foto: Divulgação | Ascom PM