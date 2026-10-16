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POLÍCIA

Mulher é presa com arma, munição de fuzil e drogas em rodoviária na Bahia

Traficante indicou uma casa com outros materiais ilícitos, onde um homem também foi preso

Alice Paulilo
Por
Grande quantidade de drogas e munição de fuzil foi apreendida em mala e imóvel
Grande quantidade de drogas e munição de fuzil foi apreendida em mala e imóvel - Foto: Divulgação SSP

Uma mulher de 27 anos foi flagrada na rodoviária de Feira de Santana, na noite da última quinta-feira, 15, armada e com grande quantidade de drogas e munição de fuzil. A traficante foi presa pouco tempo antes de embarcar para a região Oeste da Bahia.

A criminosa apontou um imóvel onde escondia outros materiais ilícitos e conduziu os policiais até o local. Na casa, um outro integrante da facção foi preso.

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Apreensão inclui cocaína, maconha e colete balístico

Durante a abordagem, os policiais encontraram em uma mala uma pistola, carregadores para submetralhadora, munições de fuzil, tabletes de cocaína e grandes porções de maconha.

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Já no imóvel indicado pela mulher, equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE Leste) apreenderam mais drogas, um colete balístico, máquinas de cartão de crédito e débito e balanças utilizadas no comércio de entorpecentes.

A mulher e o segundo suspeito foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) da Polícia Civil de Feira de Santana.

Mulher é presa em flagrante
Mulher é presa em flagrante - Foto: Reprodução

Confira vídeo do momento do flagrante

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drogas feira de santana tráfico

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