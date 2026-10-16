POLÍCIA
Mulher é presa com arma, munição de fuzil e drogas em rodoviária na Bahia
Traficante indicou uma casa com outros materiais ilícitos, onde um homem também foi preso
Uma mulher de 27 anos foi flagrada na rodoviária de Feira de Santana, na noite da última quinta-feira, 15, armada e com grande quantidade de drogas e munição de fuzil. A traficante foi presa pouco tempo antes de embarcar para a região Oeste da Bahia.
A criminosa apontou um imóvel onde escondia outros materiais ilícitos e conduziu os policiais até o local. Na casa, um outro integrante da facção foi preso.
Apreensão inclui cocaína, maconha e colete balístico
Durante a abordagem, os policiais encontraram em uma mala uma pistola, carregadores para submetralhadora, munições de fuzil, tabletes de cocaína e grandes porções de maconha.
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Já no imóvel indicado pela mulher, equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE Leste) apreenderam mais drogas, um colete balístico, máquinas de cartão de crédito e débito e balanças utilizadas no comércio de entorpecentes.
A mulher e o segundo suspeito foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) da Polícia Civil de Feira de Santana.