DUPLO HOMICÍDIO
Ataque a tiros em praça pública deixa dois mortos e um ferido na Bahia
Suspeitos chegaram em um veículo e atiraram contra pessoas que estavam em um quiosque
Um ataque a tiros, na noite deste domingo, 11, em Jequié, no sudoeste da Bahia, deixou dois homens mortos e uma terceira pessoa ferida. O caso aconteceu em uma praça pública no bairro Barro Preto, na Rua Duque de Caxias.
De acordo com testemunhas, um grupo de homens chegou ao local em um veículo de dados não anotados já atirando nas pessoas, que estavam próximas a um quiosque.
As vítimas fatais, que ainda não foram identificadas, morreram antes mesmo de receber atendimento médico. A outra pessoa foi encaminhada ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV). Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Leia Também:
O caso é investigado pela Polícia Civil. Até esta segunda-feira, 12, não havia informações sobre localização e prisão dos suspeitos. Autoria e motivação ainda são desconhecidas. As informações são do Blog do Valente.