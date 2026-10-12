Cantor e namorada podem ter sido mortos por vizinho

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O cantor e empresário Alan Tons e a namorada, Larissa Rodrigues, de 23 anos, podem ter sido mortos por vingança após denunciarem episódios de violência doméstica envolvendo um vizinho.

O casal foi encontrado morto dentro de casa na manhã deste domingo, 11, em Ceilândia, no Distrito Federal.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A principal suspeita é de que o crime esteja relacionado às denúncias feitas por eles em defesa da vizinha, companheira do investigado.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito é João Victor Rodrigues Alves de Oliveira, que morava com a mulher no mesmo lote que as vítimas, na QNM 22, onde havia várias kitnets.

Conforme relatos, João Victor agredia a companheira com frequência e, diante das diversas violências, o Alan e Larissa costumavam intervir para defender a mulher e acionava a polícia.

Suspeito teria ameaçado o casal

As investigações apontaram que após ser retirado do imóvel onde morava, João Victor teria ameaçado alguns vizinhos, entre estes, Alan e Larissa. Apesar das desconfianças, a polícia ainda não confirmou a motivação e autoria.

A Polícia Militar foi acionada, por volta das 9h30 do domingo, e quando chegaram ao imóvel, Alan e Larissa já estavam mortos. Testemunhas contaram que ouvira vários tiros.

O caso é investigado pela 15ª Delegacia de Polícia. Até a manhã desta segunda-feira, 12, não havia informações sobre localização de João Victor.