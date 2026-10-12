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ATAQUE A TIROS

Pai e filha de 4 anos são baleados durante ataque criminoso

Eles estavam na porta de uma casa quando foram atacados por uma dupla armada

Andrêzza Moura
Por
Polícia Civil apura o caso
Polícia Civil apura o caso - Foto: Reprodução Polícia Civil SE

Um homem, de 29 anos, e a filha dele, de apenas 4 anos, foram baleados na noite da sexta-feira, 9, durante um ataque, em Aracaju, Sergipe. Pai e filha estavam no Bairro 18 do Forte, quando foram atacados por dois homens que estavam em uma motocicleta.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas estavam na calçada de uma residência com outras pessoas, quando foram baleadas. Logo após o crime, a dupla fugiu.

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O homem e a criança foram encaminhados a uma unidade de saúde. De acordo com informações do Hospital Municipal Dr. Nestor Piva, a menina passou por avaliação médica, incluindo exame físico e análise da equipe de cirurgia geral.

O raio-X realizado na coxa direita não identificou fraturas nem fragmentos de projétil. Após os procedimentos, ela recebeu alta hospitalar. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do pai.

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No local, os policiais encontraram aproximadamente dez cápsulas de munição calibre 9 mm espalhadas pelo chão. O caso é investigação Pela Polícia Civil. Até a última atualização, não havia informações sobre autoria e motivação.

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