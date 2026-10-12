DRAMA FAMLIAR
PM de folga atira em homem que atacou o próprio pai com faca
Suspeito, de 21 anos, teria problemas psicológicos e estaria em surto
Um policial militar de folga evitou que uma tragédia na cidade de Crateús, no interior do Ceará, neste domingo, 11. Ele atitou em um homem, de 21 anos, que atacou o próprio pai, de 69, com uma faca.
De acordo com informações, o filho que tem transtornos psicológicos e estava em surto, foi surpreendido pelo PM e não atendeu ao pedido de rendição. No momento da abordagem, o idoso já estava caído ao chão machucado.
Tanto ele quanto o pai foram atendidos por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados a um hospital do município. Não há informações sobre o estado de saúde deles. A faca utilizada na ação foi apreendida.
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O caso foi registrado na Delegacia Regional de Crateús, onde o homem foi autuado por tentativa de homicídio. Ele seguia internado sob custódia.