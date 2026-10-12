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DRAMA FAMLIAR

PM de folga atira em homem que atacou o próprio pai com faca

Suspeito, de 21 anos, teria problemas psicológicos e estaria em surto

Andrêzza Moura
Por
| Atualizada em
PM passava pelo local quando percebeu a situação
PM passava pelo local quando percebeu a situação - Foto: Reprodução magnific

Um policial militar de folga evitou que uma tragédia na cidade de Crateús, no interior do Ceará, neste domingo, 11. Ele atitou em um homem, de 21 anos, que atacou o próprio pai, de 69, com uma faca.

De acordo com informações, o filho que tem transtornos psicológicos e estava em surto, foi surpreendido pelo PM e não atendeu ao pedido de rendição. No momento da abordagem, o idoso já estava caído ao chão machucado.

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Homem não atendeu abordagem e foi baleado
Homem não atendeu abordagem e foi baleado - Foto: Reprodução

Tanto ele quanto o pai foram atendidos por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados a um hospital do município. Não há informações sobre o estado de saúde deles. A faca utilizada na ação foi apreendida.

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O caso foi registrado na Delegacia Regional de Crateús, onde o homem foi autuado por tentativa de homicídio. Ele seguia internado sob custódia.

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abordagem homem baleado Polícia Civil

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