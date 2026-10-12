PM de folga atira em homem que atacou o próprio pai com faca

Siga o A TARDE no Google

Um policial militar de folga evitou que uma tragédia na cidade de Crateús, no interior do Ceará, neste domingo, 11. Ele atitou em um homem, de 21 anos, que atacou o próprio pai, de 69, com uma faca.

De acordo com informações, o filho que tem transtornos psicológicos e estava em surto, foi surpreendido pelo PM e não atendeu ao pedido de rendição. No momento da abordagem, o idoso já estava caído ao chão machucado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Homem não atendeu abordagem e foi baleado - Foto: Reprodução

Tanto ele quanto o pai foram atendidos por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados a um hospital do município. Não há informações sobre o estado de saúde deles. A faca utilizada na ação foi apreendida.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Crateús, onde o homem foi autuado por tentativa de homicídio. Ele seguia internado sob custódia.