Brasileira pode pegar prisão perpétua após ser presa com cocaína em shampoo

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Uma brasileira de 36 anos pode ser condenada à prisão perpétua após ser presa com mais de 3,6 quilos de cocaína líquida escondidos em frascos de shampoo e outros produtos de higiene pessoal, na ilha de Bali, na Indonésia. A informação foi divulgada pelas autoridades locais nesta segunda-feira, 12.

A mulher foi detida na última terça-feira, pouco depois de desembarcar na ilha, em um voo procedente do Brasil. Durante a fiscalização da bagagem, agentes da alfândega encontraram a droga distribuída em sete frascos de shampoo, além de outros itens de higiene.

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Segundo a polícia, a apreensão está entre as maiores de cocaína líquida já registradas em Bali.

Promessa de pagamento

Em depoimento aos investigadores, a mulher afirmou que um homem brasileiro pediu que ela entregasse a droga a uma pessoa na ilha. Pelo transporte, ela receberia US$ 50 mil, o equivalente a cerca de R$ 249 mil.

Caso seja considerada culpada, a mulher poderá receber pena de prisão perpétua.

"Estamos decididos a garantir que não haja espaço para o tráfico de drogas ilícitas na região de Bali", declarou à agência de notícias AFP o porta-voz da polícia local, Ariasandy.

Legislação rigorosa

A Indonésia tem uma das legislações antidrogas mais rigorosas do mundo, com previsão de pena de morte para crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Apesar disso, o país mantém há vários anos uma moratória sobre as execuções. Centenas de pessoas condenadas por crimes relacionados a drogas, incluindo dezenas de estrangeiros, permanecem no corredor da morte.

A última execução ocorreu em 2016, quando um cidadão indonésio e três nigerianos condenados por crimes relacionados a drogas foram executados.

Em julho, um piloto da Malaysia Airlines também foi detido após tentar transportar mais de 70 mil comprimidos de ecstasy na bagagem. Segundo as autoridades, ele teria pilotado sob efeito de metanfetaminas, MDMA e cocaína.