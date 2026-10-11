Novo investimento: Elon Musk aposta R$ 40 bilhões em telefonia móvel

O mais novo investimento do empresário Ellon Musk será a telefonia móvel. A SpaceX, administrada por ele, fechou um acordo bilionário com a Grain Management, especializada em investimentos de infraestrutura de comunicação. A operação é avaliada em cerca de US$ 8 bilhões, R$ 40 bilhões.

A empresa pretende viabilizar a entrada da Starlink Mobile no mercado americano de telefonia móvel, mas ainda depende da aprovação final da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC), segundo o Wall Street Journal e a Forbes.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O acordo prevê a compra de frequências de 800 MHz que, segundo a SpaceX, são essenciais para a Starlink Mobile operar como uma empresa de telefonia nos Estados Unidos. Com a aprovação da FCC, a companhia pretende unir seus satélites a uma rede terrestre para oferecer o serviço.

Como a Starlink Mobile pretende funcionar?

A Starlink já oferece internet via satélite a milhões de clientes nos Estados Unidos e em outros países. Agora, a empresa quer ampliar sua atuação e entrar no mercado de telefonia móvel americano.

Para isso, a SpaceX pretende combinar os satélites da Starlink com uma rede terrestre. O projeto prevê o uso de frequências de 2 GHz, que a empresa já possui, e de licenças na faixa de 800 MHz, ajudando a ampliar a cobertura.

Por operar em uma frequência mais baixa, a faixa de 800 MHz permite que o sinal atravesse paredes e outros obstáculos com mais facilidade, o que a conexão em locais fechados, como edifícios.

De acordo com a SpaceX, a maioria dos celulares atuais são compatíveis com essa frequência, mas ainda é pouco utilizada. A empresa afirma que, com os satélites de segunda geração da Starlink (Gen2), irá oferecer uma rede que combine conexões terrestres e via satélite.

Reação das concorrentes

A expectativa de entrada da Starlink no setor de telefonia móvel provocou queda nas ações de grandes operadoras dos Estados Unidos. Após o fechamento do mercado, os papéis da Verizon, AT&T e T-Mobile recuaram.

No pré-mercado, as baixas registradas foram:

Verizon : queda de mais de 7,7%;

: queda de mais de 7,7%; AT&T : recuo de 6,9%;

: recuo de 6,9%; T-Mobile : baixa de 7,6%.

A Starlink Mobile pretende disputar espaço em um setor dominado por empresas que dependem de antenas e outras estruturas terrestres, alcançando a vantagem de usar os satélites para ampliar o alcance do serviço.

Plano de Elon Musk

O acordo também se relaciona aos planos de expansão de Musk para a SpaceX. Ao comentar a negociação na rede social X, o empresário afirmou: “Vai parecer algo completamente insano”.

Musk também já projetou que a empresa poderá alcançar um valor superior ao da economia mundial, mas não apresentou um cronograma ou um plano financeiro e industrial para atingir essa meta.

As estimativas citadas no texto apontam que a SpaceX está avaliada em cerca de US$ 2,2 trilhões (R$ 11 trilhões). Já o Produto Interno Bruto (PIB) mundial chegou a aproximadamente US$ 118 trilhões (R$ 590 trilhões) em 2025, segundo o Banco Mundial.

De acordo com a Forbes, o patrimônio de Musk é estimado em US$ 990,9 bilhões (R$ 4,95 trilhões). Em 12 de junho, ele teria ultrapassado US$ 1 trilhão após a abertura de capital da SpaceX, cujas ações começaram a ser negociadas com uma capitalização próxima de US$ 2 trilhões.

O empresário detém 38% da SpaceX, incluindo opções de ações. Em fevereiro, a companhia também adquiriu a xAI, em uma operação que avaliou o grupo resultante em US$ 1,25 trilhão (R$ 6,25 trilhões).

Com a compra das licenças da Grain Management, a SpaceX busca completar a estrutura necessária para lançar a Starlink Mobile como operadora de telefonia nos Estados Unidos. O negócio, porém, ainda depende da análise e da aprovação da Comissão Federal de Comunicações (FCC).