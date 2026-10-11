ECONOMIA
Gigante da moda decreta falência, fecha 54 lojas e liquida produtos
Liquidação ocorreu em todas as lojas da rede
A rede americana de moda jovem feminina A'Gaci, sediada em San Antonio, no Texas, encerrou suas atividades e liquidou todas as suas 54 lojas físicas, além do seu site de vendas.
O encerramento definitivo da rede ocorreu em agosto de 2019, quando a empresa entrou com o seu segundo pedido de falência em um intervalo de apenas um ano e meio, pressionada por custos fixos elevados e mudanças no setor varejista. A liquidação ocorreu em agosto de 2019 em todas lojas da rede.
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Empresa já havia passado por uma primeira falência
Em janeiro de 2018, a empresa iniciou o primeiro processo de recuperação judicial, com o plano de realizar o fechamento de 49 lojas. No entanto, a rede encerrou apenas 20 unidades, mantendo uma estrutura de custos pesada e desproporcional ao seu faturamento.
Como o primeiro plano não obteve bons resultados, a A'Gaci tentou migrar o foco para as vendas online, projetando um crescimento no e-commerce de 35% em 2019 e 25% no ano seguinte. Contudo, a entrada da loja no meio digital foi tardia e incapaz de compensar o prejuízo acumulado pela empresa.
Por que a A'Gaci faliu?
A crise financeira da empresa teve início anos antes com uma abertura acelerada de lojas, foram inauguradas 21 novas unidades sem capital suficiente para sustentar o aumento de custos, levando a marca a um pico de 76 lojas antes do primeiro pedido de falência.
Após a autorização da Justiça para o processo de liquidação em agosto de 2019, o encerramento das 54 lojas restantes e a desativação da plataforma de e-commerce foram concluídos em tempo recorde, até o dia 31 daquele mês.