Trump anuncia cessar-fogo energético entre Rússia e Ucrânia

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo, 11, que Rússia e Ucrânia concordaram em interromper os ataques contra suas respectivas infraestruturas energéticas.

"Com efeito imediato, há um CESSAR-FOGO ENERGÉTICO na guerra entre Rússia e Ucrânia. As partes concordaram. Não o quebrem!", escreveu Trump em sua rede social, Truth Social, sem fornecer mais detalhes sobre o acordo.

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A declaração ocorre após Trump criticar, no sábado, os ataques ucranianos contra refinarias russas. Na ocasião, o presidente norte-americano também afirmou que "é hora de a Ucrânia ter um novo presidente".

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, horas antes também havia, em entrevista à abc News, afirmado estar pronto para um cessar-fogo.

“Eu disse isso ao presidente Trump, para sua equipe e aos seus assessores diversas vezes: queremos a paz, estamos prontos para um cessar-fogo, estamos prontos para iniciar qualquer tipo de processo de desescalada”, afirmou Zelensky.