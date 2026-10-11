Isidório rebate críticas de humorista após ser chamado de “decepção”

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O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) respondeu às críticas feitas pelos humoristas do Porta dos Fundos Gregório Duvivier e João Vicente. Após ser o candidato à Câmara dos Deputados mais bem votado da Bahia, a dupla gravou um vídeo nas redes sociais e classificou a votação do parlamentar como uma “decepção”.

Na gravação, os dois ironizaram a concentração de diferentes funções no mesmo político — deputado, cantor e pastor. Duvivier afirmou que a votação expressiva do parlamentar na Bahia é uma "decepção" e que o estado "não tem vergonha" de reelegê-lo.

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"Eu gosto muito do deputado da Bahia, que foi o mais votado da Bahia, inclusive, infelizmente. A única decepção que a Bahia nos deu, já que a Bahia nos deu tanta alegria nessa eleição", disse o humorista no vídeo.

Gregório Duduvier e João Vicente em programa com críticas a Isidório - Foto: Reprodução | Youtube

Na sequência, o humorista associou a combinação dos títulos a uma "precarização das profissões". Os dois também fizeram brincadeiras com referências à trajetória pessoal do deputado, incluindo declarações públicas sobre sexualidade, recuperação do uso de drogas e o slogan "agora é a vez do doido".

A resposta

Isidório rebateu as críticas dos humoristas e ressaltou o trabalho social realizado na Fundação Doutor Jesus na recuperação de pessoas dependentes químicas, convidando-os para conhecer as instalações do projeto, localizado na cidade de Candeias.

"Ele esqueceu ainda que eu sou também técnico de enfermagem e professor de folclore. Mas o que eu quero mesmo que ele saiba é que, além de tudo isso, eu luto por paz e justiça social. Eu, um dia, ainda vou botar na bandeira do Brasil: Ordem, progresso e justiça social", declarou em publicação nas redes sociais neste sábado, 10.

Confira:

Os humoristas ainda não responderam publicamente ao convite nem às declarações do deputado.