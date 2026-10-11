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Isidório rebate críticas de humorista após ser chamado de “decepção”

Deputado federal baiano foi alvo de críticas dos membros do Porta dos Fundos nas redes sociais

Leo Almeida
Por
Pastor Sargento Isidório recebeu mais de 248 mil votos
Pastor Sargento Isidório recebeu mais de 248 mil votos - Foto: Reprodução | Avante
Eleições 2026

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) respondeu às críticas feitas pelos humoristas do Porta dos Fundos Gregório Duvivier e João Vicente. Após ser o candidato à Câmara dos Deputados mais bem votado da Bahia, a dupla gravou um vídeo nas redes sociais e classificou a votação do parlamentar como uma “decepção”.

Na gravação, os dois ironizaram a concentração de diferentes funções no mesmo político — deputado, cantor e pastor. Duvivier afirmou que a votação expressiva do parlamentar na Bahia é uma "decepção" e que o estado "não tem vergonha" de reelegê-lo.

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"Eu gosto muito do deputado da Bahia, que foi o mais votado da Bahia, inclusive, infelizmente. A única decepção que a Bahia nos deu, já que a Bahia nos deu tanta alegria nessa eleição", disse o humorista no vídeo.

Gregório Duduvier e João Vicente em programa com críticas a Isidório
Gregório Duduvier e João Vicente em programa com críticas a Isidório - Foto: Reprodução | Youtube

Na sequência, o humorista associou a combinação dos títulos a uma "precarização das profissões". Os dois também fizeram brincadeiras com referências à trajetória pessoal do deputado, incluindo declarações públicas sobre sexualidade, recuperação do uso de drogas e o slogan "agora é a vez do doido".

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A resposta

Isidório rebateu as críticas dos humoristas e ressaltou o trabalho social realizado na Fundação Doutor Jesus na recuperação de pessoas dependentes químicas, convidando-os para conhecer as instalações do projeto, localizado na cidade de Candeias.

"Ele esqueceu ainda que eu sou também técnico de enfermagem e professor de folclore. Mas o que eu quero mesmo que ele saiba é que, além de tudo isso, eu luto por paz e justiça social. Eu, um dia, ainda vou botar na bandeira do Brasil: Ordem, progresso e justiça social", declarou em publicação nas redes sociais neste sábado, 10.

Confira:

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Um post compartilhado por Pastor Sargento Isidório (@pastorsargentoisidorio)

Os humoristas ainda não responderam publicamente ao convite nem às declarações do deputado.

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Pastor Sargento Isidório porta dos fundos

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