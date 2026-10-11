"Só não vai o careca": áudio cita Moraes em viagem para Trancoso com Vorcaro

Um áudio enviado pelo ex-ministro das Comunicações Fábio Faria faz referência a uma possível ausência do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em uma viagem com o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para Trancoso, distrito de Porto Seguro, na Bahia.

A gravação de voz foi enviada em um grupo de WhatsApp composto pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e por Daniel Vorcaro.

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A mensagem foi enviada no dia 22 de agosto do ano passado. No áudio, Faria afirma: "o Alexandre não vai poder Trancoso". Vorcaro era proprietário de uma mansão no distrito baiano e costumava dar festas com autoridades na localidade.

Aniversário

De acordo com informações divulgadas pela coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, os quatro membros do grupo conversavam sobre a comemoração do aniversário de Faria: “um jantarzinho em SP só pra família e a gente".

No momento, após citar o jantar íntimo, o ex-ministro de Jair Bolsonaro mencionou a impossibilidade de Alexandre de Moraes ir para Trancoso. Dias antes, Faria havia compartilhado uma notícia sobre uma busca e apreensão na casa de Silas Malafaia, sob determinação de Moraes.

"Se vocês toparem, no fim de semana, no dia 7 [de setembro], Trancoso está de pé. Só não vai o careca, que eu acho que é até bom, né? Nesse momento agora eu acho que era muito risco pra ele. Mas podemos ir nós, o que é que vocês acham?", disse Faria.