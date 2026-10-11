Papa Leão XIV fará cirurgia para retirar nódulo no pulmão

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O papa Leão XIV anunciou que será submetido a uma cirurgia para retirar um nódulo localizado no pulmão. O procedimento está previsto para os próximos dias, após médicos identificarem a alteração durante exames recentes. Segundo o Vaticano, a recuperação deverá durar aproximadamente uma semana.

O pontífice, de 71 anos, fez o anúncio ao final da oração do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano, neste domingo, 11. Ele afirmou que o nódulo foi detectado em estágio muito inicial e está bem localizado.

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“Os médicos consideram a cirurgia adequada. Seguindo a orientação deles, decidi, portanto, submeter-me a uma operação para removê-lo. A cirurgia já está agendada para os próximos dias”, declarou o papa, que também agradeceu aos fiéis pelo apoio espiritual e pediu orações.

Viagem à América Latina está prevista para novembro

Leão XIV tem uma viagem pastoral à América Latina prevista para novembro, com visitas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru. O roteiro está programado para ocorrer entre os dias 6 e 17.

Até a divulgação das informações iniciais sobre a cirurgia, o Vaticano não havia esclarecido se o procedimento e o período de recuperação terão impacto na agenda internacional do pontífice.