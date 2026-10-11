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Tigre ataca homem dentro de zoológico; veja o que aconteceu

Após ataque, o local segue fechado para visitação

Evellyn Teixeira
Por
Um homem morreu após entrar no recinto de um tigre e ser atacado pelo animal em um zoológico
Um homem morreu após entrar no recinto de um tigre e ser atacado pelo animal em um zoológico - Foto: Pixabay

Um homem morreu após entrar no recinto de um tigre e ser atacado pelo animal em um zoológico no Reino Unido, neste sábado, 10.

A vítima sofreu ferimentos graves, foi levada ao hospital, mas não resistiu. As informações foram divulgadas pela polícia britânica e pela imprensa local.

Zoológico foi evacuado após ataque

A polícia de South Yorkshire informou que foi acionada após receber relatos de que o homem havia entrado no habitat do tigre. Em comunicado, as autoridades afirmaram que o animal não representava risco para a população.

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Segundo a polícia, o tigre atacou o homem, causando ferimentos graves. Após o incidente, o animal permaneceu no recinto e o zoológico foi evacuado.

O homem foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas morreu horas depois.

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Vídeo mostra ataque de tigre

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem sentado na grama dentro do habitat enquanto o tigre o ataca pelas costas. Nas imagens, é possível ouvir gritos de dor.

A polícia informou que tentava entrar em contato com a família da vítima e pediu que o público não compartilhasse as gravações do incidente.

Zoológico fecha para visitação

O Yorkshire Wildlife Park confirmou, em comunicado, que houve um incidente grave no recinto do tigre e informou que trabalha com as autoridades para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Após o ataque, o zoológico foi fechado para visitação. A administração afirmou que a segurança e o bem-estar de visitantes, funcionários e animais continuam sendo prioridades.

As circunstâncias que levaram o homem a entrar no recinto ainda estão sendo apuradas.

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tigre zoológico

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