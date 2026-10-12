Voo é desviado após carregador portátil pegar fogo em bagageiro de avião

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Um carregador portátil de celular, conhecido como power bank, pegou fogo no compartimento superior de bagagem de um avião da companhia aérea indiana IndiGo neste domingo, 11. A aeronave transportava 180 passageiros em um voo de Nova Délhi para Chennai, na Índia, e precisou ser desviada para Hyderabad.

Segundo o jornal local The New Indian Express, o desvio foi realizado como medida de emergência após a identificação de fumaça na cabine. O avião pousou em segurança no Aeroporto Internacional Rajiv Gandhi, em Hyderabad. Ninguém ficou ferido.

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Em comunicado, a IndiGo informou que a tripulação agiu rapidamente para controlar a situação após detectar fumaça proveniente de um dispositivo eletrônico pessoal de um passageiro.

"O voo 6E 6115 da IndiGo, operando de Délhi para Chennai em 11 de outubro, foi desviado para Hyderabad após ser detectada fumaça proveniente de um dispositivo eletrônico pessoal de um cliente. A tripulação de cabine agiu prontamente e a situação foi controlada", informou a companhia.

A empresa também lamentou os transtornos causados aos passageiros e afirmou que buscou minimizar os impactos da ocorrência, oferecendo lanches e atualizações sobre a situação.

Veja as regras da Anac para transportar power banks

No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) atualizou em abril as regras para o transporte de carregadores portáteis em voos. De acordo com a nova Instrução Suplementar, os dispositivos deveriam seguir requisitos específicos para serem levados a bordo. Confira as regras:

Bagagem de mão: os carregadores portáteis devem ser transportados exclusivamente na bagagem de mão.

Limite de quantidade: cada passageiro pode levar, no máximo, dois power banks.

Capacidade: equipamentos de até 100 Wh podem ser transportados. Os que têm capacidade superior a 100 Wh e de até 160 Wh dependem de autorização prévia da companhia aérea. Acima de 160 Wh, o transporte é proibido.

Recarga: é proibido recarregar os power banks durante o voo.

Proteção: os equipamentos devem estar protegidos contra curto-circuito, com os terminais isolados ou mantidos na embalagem original.

A Anac também orienta os passageiros a não utilizar os carregadores portáteis para recarregar aparelhos eletrônicos durante o voo.

Antes do embarque, a recomendação é consultar a companhia aérea para verificar as condições de transporte, já que as empresas podem adotar exigências mais restritivas.