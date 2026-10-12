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Adolescente atira contra diretor e professora dentro de escola

Vítimas foram atingidas por uma espingarda de caça

Agatha Victoria Reis
Por
Imagem ilustrativa de escola na França
Imagem ilustrativa de escola na França - Foto: Reprodução| Freepik

Um aluno do ensino fundamental atirou contra o diretor e uma professora de uma escola da França nesta segunda-feira, 12. As vítimas foram atingidas por disparos de uma espingarda de caça, mas não correm risco de morte.

O incidente aconteceu na escola Joseph-Lakanal, em Aubagne, no sul da França. De acordo com informações divulgadas no jornal Le Monde, o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, solicitou que o ministro do Interior, Laurent Nuñez, e o ministro da Educação, Edouard Geffray, fossem à instituição.

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O adolescente, de 14 anos, atirou contra os docentes com uma espingarda calibre 12. A motivação dos disparos não foi esclarecida. O diretor, de 53 anos, foi atingido na perna, e o aluno permanece detido.

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Protestos na França

O incidente ocorre em meio a protestos de estudantes do ensino médio e universitários por melhorias na educação pública.

Iniciadas em setembro, as manifestações reúnem estudantes, sindicatos, professores e representantes de outros setores.

Entre as principais reivindicações estão a contratação de mais professores, a redução da superlotação nas salas de aula e a recuperação de escolas com infraestrutura precária.

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