Homem é preso suspeito de matar rival a tiros na Bahia

Siga o A TARDE no Google

A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta terça-feira, 20, um homem, de 20 anos, suspeito de executar a tiros um jovem, de 24, no dia 18 de fevereiro deste ano, em Riachão do Jacuípe, na Região Metropolitana de Feira de Santana.

As investigações apontaram que João José dos Santos Neto estava na companhia de amigos no Balneário da Barragem Grande quando foi surpreendido pelo suspeito. Ele foi atingido na cabeça e morreu no local antes de receber atendimento médico

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O suspeito, que não teve o nome revelado, foi localizado na casa da companheira, no bairro Bela Vista. Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto e foi detido por policiais do Serviço de Investigação (SI) da Delegacia Territorial de Conceição de Jacuípe.

A polícia apurou que o crime foi motivado por disputa entre grupos criminosos rivais por pontos de tráfico de drogas na cidade. O homem foi conduzido à delegacia e segue custodiado à disposição da Justiça.

Ele foi conduzido à unidade policial, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva. O homem permanece custodiado à disposição da Justiça.