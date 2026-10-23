Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS

CONCURSOS

Concurso do TRT é lançado com salários de até R$ 16 mil

O concurso contempla 23 opções de cargos, áreas e especialidades

Carla Melo
Por
Sede da TRT 4, no Rio Grande do Sul
Sede da TRT 4, no Rio Grande do Sul - Foto: Divulgação

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) lançou um edital do concurso público para formação de cadastro de reserva para cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário em diversas áreas e especialidades.

Os salários variam entre R$ 9.776,71 e R$ 16.040,88, de acordo com o cargo escolhido.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O concurso contempla 23 opções de cargos, áreas e especialidades para provimento de vagas que surgirem ou forem criadas durante o prazo de validade do certame:

Confira a distribuição das vagas

Analista Judiciário (nível superior): R$ 16.040,88

  • Analista Judiciário, Área Judiciária;
  • Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal;
  • Analista Judiciário, Área Administrativa;
  • Analista Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Contabilidade;
  • Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Arquitetura;
  • Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Biblioteconomia;
  • Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Comunicação Social;
  • Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia (Civil);
  • Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia (Elétrica);
  • Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia (Segurança do Trabalho);
  • Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Estatística;
  • Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Medicina (Clínico Geral);
  • Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Medicina (Cardiologia);
  • Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Medicina (do Trabalho);
  • Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Medicina (Psiquiatria);
  • Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Tecnologia da Informação;
  • Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Psicologia;
  • Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Serviço Social;

Leia Também:

DECISÃO JUDICIAL

Justiça suspende concursos com 243 vagas em cidade da Bahia
Justiça suspende concursos com 243 vagas em cidade da Bahia imagem

CONCURSOS

Abertas as inscrições para Guarda Municipal de Salvador; veja detalhes
Abertas as inscrições para Guarda Municipal de Salvador; veja detalhes imagem

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Fim do concurso público? Proposta da campanha de Flávio Bolsonaro sugere trocar trabalhadores por IA
Fim do concurso público? Proposta da campanha de Flávio Bolsonaro sugere trocar trabalhadores por IA imagem

Técnico Judiciário (nível superior): R$ 9.776,71

  • Técnico Judiciário, Área Administrativa;
  • Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial;
  • Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Enfermagem;
  • Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Enfermagem do Trabalho;
  • Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Tecnologia da Informação.
  • Como se inscrever?

A seleção é organizada pela Fundação Carlos Chagas (FCC). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site entre as 10h do dia 26 de outubro e as 23h59min do dia 25 de novembro de 2026 (horário de Brasília).

O valor da taxa de inscrição é de R$ 110,00 para os cargos de Analista Judiciário(a) e R$ 90,00 para Técnico(a) Judiciário(a). A solicitação de isenção do pagamento poderá ser realizada entre 26 e 30 de outubro, nos termos do edital.

Aplicação das provas e etapas do concurso

As provas objetivas e discursivas estão previstas para 31 de janeiro de 2027, em Porto Alegre/RS. As avaliações serão divididas em dois turnos:

  • Manhã: Provas para todos os cargos de Técnico(a) Judiciário(a);
  • Tarde: Provas para todos os cargos de Analista Judiciário(a).

Para o cargo de Técnico(a) Judiciário(a) – Agente de Polícia Judicial, o Teste de Aptidão Física (TAF) está previsto para 8 e 9 de maio de 2027.

Reserva de Vagas

Em conformidade com as políticas de inclusão e ações afirmativas adotadas pelo TRT-RS, o concurso garante a seguinte reserva de vagas:

  • 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD);
  • 25% das vagas para candidatos(as) pretos(as) e pardos(as);
  • 3% das vagas para candidatos(as) indígenas;
  • 2% das vagas para pessoas trans;
  • 2% das vagas para candidatos(as) quilombolas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil concurso público

Relacionadas

Mais lidas