CONCURSOS
Concurso do TRT é lançado com salários de até R$ 16 mil
O concurso contempla 23 opções de cargos, áreas e especialidades
O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) lançou um edital do concurso público para formação de cadastro de reserva para cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário em diversas áreas e especialidades.
Os salários variam entre R$ 9.776,71 e R$ 16.040,88, de acordo com o cargo escolhido.
O concurso contempla 23 opções de cargos, áreas e especialidades para provimento de vagas que surgirem ou forem criadas durante o prazo de validade do certame:
Confira a distribuição das vagas
Analista Judiciário (nível superior): R$ 16.040,88
- Analista Judiciário, Área Judiciária;
- Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal;
- Analista Judiciário, Área Administrativa;
- Analista Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Contabilidade;
- Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Arquitetura;
- Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Biblioteconomia;
- Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Comunicação Social;
- Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia (Civil);
- Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia (Elétrica);
- Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia (Segurança do Trabalho);
- Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Estatística;
- Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Medicina (Clínico Geral);
- Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Medicina (Cardiologia);
- Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Medicina (do Trabalho);
- Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Medicina (Psiquiatria);
- Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Tecnologia da Informação;
- Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Psicologia;
- Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Serviço Social;
Leia Também:
Técnico Judiciário (nível superior): R$ 9.776,71
- Técnico Judiciário, Área Administrativa;
- Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial;
- Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Enfermagem;
- Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Enfermagem do Trabalho;
- Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Tecnologia da Informação.
- Como se inscrever?
A seleção é organizada pela Fundação Carlos Chagas (FCC). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site entre as 10h do dia 26 de outubro e as 23h59min do dia 25 de novembro de 2026 (horário de Brasília).
O valor da taxa de inscrição é de R$ 110,00 para os cargos de Analista Judiciário(a) e R$ 90,00 para Técnico(a) Judiciário(a). A solicitação de isenção do pagamento poderá ser realizada entre 26 e 30 de outubro, nos termos do edital.
Aplicação das provas e etapas do concurso
As provas objetivas e discursivas estão previstas para 31 de janeiro de 2027, em Porto Alegre/RS. As avaliações serão divididas em dois turnos:
- Manhã: Provas para todos os cargos de Técnico(a) Judiciário(a);
- Tarde: Provas para todos os cargos de Analista Judiciário(a).
Para o cargo de Técnico(a) Judiciário(a) – Agente de Polícia Judicial, o Teste de Aptidão Física (TAF) está previsto para 8 e 9 de maio de 2027.
Reserva de Vagas
Em conformidade com as políticas de inclusão e ações afirmativas adotadas pelo TRT-RS, o concurso garante a seguinte reserva de vagas:
- 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD);
- 25% das vagas para candidatos(as) pretos(as) e pardos(as);
- 3% das vagas para candidatos(as) indígenas;
- 2% das vagas para pessoas trans;
- 2% das vagas para candidatos(as) quilombolas.