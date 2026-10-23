Concurso do TRT é lançado com salários de até R$ 16 mil

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O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) lançou um edital do concurso público para formação de cadastro de reserva para cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário em diversas áreas e especialidades.

Os salários variam entre R$ 9.776,71 e R$ 16.040,88, de acordo com o cargo escolhido.

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O concurso contempla 23 opções de cargos, áreas e especialidades para provimento de vagas que surgirem ou forem criadas durante o prazo de validade do certame:

Confira a distribuição das vagas

Analista Judiciário (nível superior): R$ 16.040,88

Analista Judiciário, Área Judiciária;

Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal;

Analista Judiciário, Área Administrativa;

Analista Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Contabilidade;

Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Arquitetura;

Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Biblioteconomia;

Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Comunicação Social;

Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia (Civil);

Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia (Elétrica);

Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia (Segurança do Trabalho);

Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Estatística;

Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Medicina (Clínico Geral);

Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Medicina (Cardiologia);

Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Medicina (do Trabalho);

Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Medicina (Psiquiatria);

Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Tecnologia da Informação;

Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Psicologia;

Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Serviço Social;

Técnico Judiciário (nível superior): R$ 9.776,71

Técnico Judiciário, Área Administrativa;

Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial;

Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Enfermagem;

Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Enfermagem do Trabalho;

Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Tecnologia da Informação.

Como se inscrever?

A seleção é organizada pela Fundação Carlos Chagas (FCC). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site entre as 10h do dia 26 de outubro e as 23h59min do dia 25 de novembro de 2026 (horário de Brasília).

O valor da taxa de inscrição é de R$ 110,00 para os cargos de Analista Judiciário(a) e R$ 90,00 para Técnico(a) Judiciário(a). A solicitação de isenção do pagamento poderá ser realizada entre 26 e 30 de outubro, nos termos do edital.

Aplicação das provas e etapas do concurso

As provas objetivas e discursivas estão previstas para 31 de janeiro de 2027, em Porto Alegre/RS. As avaliações serão divididas em dois turnos:

Manhã: Provas para todos os cargos de Técnico(a) Judiciário(a);

Tarde: Provas para todos os cargos de Analista Judiciário(a).

Para o cargo de Técnico(a) Judiciário(a) – Agente de Polícia Judicial, o Teste de Aptidão Física (TAF) está previsto para 8 e 9 de maio de 2027.

Reserva de Vagas

Em conformidade com as políticas de inclusão e ações afirmativas adotadas pelo TRT-RS, o concurso garante a seguinte reserva de vagas: