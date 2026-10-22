300 vagas para telemarketing nesta sexta (23); saiba como participar

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Salvador terá 472 vagas de emprego ofertadas nesta sexta-feira, 23. Do total, 300 oportunidades são para a área de telemarketing, sendo 150 para operador de telemarketing receptivo e outras 150 para operador de telemarketing ativo e receptivo, pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm)

A lista também inclui vagas para técnico de enfermagem, motorista, auxiliar administrativo, analista de marketing, cozinheiro, pedreiro, entre outras funções. Além disso, terão oportunidades que não exigem experiência, para candidatos em busca do primeiro emprego e jovens aprendizes.

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Confira algumas vagas do Simm:

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: ensino médio completo. Não é necessária experiência. É preciso ter boa dicção e conhecimentos de informática.

ensino médio completo. Não é necessária experiência. É preciso ter boa dicção e conhecimentos de informática. Salário: a combinar, mais benefícios.

a combinar, mais benefícios. Vagas: 150.

Operador de telemarketing receptivo

Requisitos: ensino médio completo. Não é necessária experiência. É imprescindível ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimentos de informática e digitação, computador ou notebook para realizar o treinamento exclusivamente on-line e disponibilidade de horário pela manhã, à tarde ou à noite.

Salário: a combinar, mais benefícios.

a combinar, mais benefícios. Vagas: 150.

Atendente de farmácia

Requisitos: ensino médio completo. Não é necessária experiência. É imprescindível ter carteira de trabalho sem registros anteriores e disponibilidade para trabalhar no fechamento da loja, no bairro da Graça. A vaga é exclusiva para primeiro emprego.

ensino médio completo. Não é necessária experiência. É imprescindível ter carteira de trabalho sem registros anteriores e disponibilidade para trabalhar no fechamento da loja, no bairro da Graça. A vaga é exclusiva para primeiro emprego. Salário: a combinar, mais benefícios.

a combinar, mais benefícios. Vagas: 20.

Ajudante de farmácia

Requisitos: ensino médio completo. Não é necessária experiência. Conforme a Lei da Aprendizagem, é necessário ter entre 18 e 23 anos e disponibilidade para trabalhar no fechamento da loja. A vaga é exclusiva para jovem aprendiz.

ensino médio completo. Não é necessária experiência. Conforme a Lei da Aprendizagem, é necessário ter entre 18 e 23 anos e disponibilidade para trabalhar no fechamento da loja. A vaga é exclusiva para jovem aprendiz. Salário: a combinar, mais benefícios.

a combinar, mais benefícios. Vagas: 20.

Fiscal de loja

Requisitos: ensino médio completo. Uma das oportunidades não exige experiência e é exclusiva para primeiro emprego. A outra exige seis meses de experiência. Para ambas, é necessário ter disponibilidade para trabalhar no fechamento da loja e apresentar carteira de reservista ou comprovante de dispensa.

ensino médio completo. Uma das oportunidades não exige experiência e é exclusiva para primeiro emprego. A outra exige seis meses de experiência. Para ambas, é necessário ter disponibilidade para trabalhar no fechamento da loja e apresentar carteira de reservista ou comprovante de dispensa. Salário: a combinar, mais benefícios.

a combinar, mais benefícios. Vagas: 20, sendo 10 para cada perfil.

Motorista bitrem de nove eixos

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH categoria E, curso MOPP atualizado, NR-20 e NR-35. É necessário ter disponibilidade para viagens de longa distância, conhecimento de legislação de trânsito, direção defensiva e tecnologia embarcada, além de carteira de reservista ou certificado de dispensa.

ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH categoria E, curso MOPP atualizado, NR-20 e NR-35. É necessário ter disponibilidade para viagens de longa distância, conhecimento de legislação de trânsito, direção defensiva e tecnologia embarcada, além de carteira de reservista ou certificado de dispensa. Salário: R$ 3.148,76, mais benefícios.

R$ 3.148,76, mais benefícios. Vagas: 10.

Operador de caixa

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público e disponibilidade para trabalhar em Salvador e na Região Metropolitana. A vaga é temporária, com duração de 90 dias.

ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público e disponibilidade para trabalhar em Salvador e na Região Metropolitana. A vaga é temporária, com duração de 90 dias. Salário: a combinar, mais benefícios.

a combinar, mais benefícios. Vagas: 10.

Como se candidatar às vagas do Simm?

Para consultar a relação completa de vagas, os requisitos e as orientações para se candidatar, os interessados devem acessar o Salvador Digital e realizar o agendamento do atendimento.