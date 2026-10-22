Em Salvador, Guilherme Cortez destaca papel dos estudantes na campanha de Lula

O deputado federal eleito por São Paulo Guilherme Cortez (PSOL) atribuiu à mobilização da juventude a mudança no clima da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o segundo turno das eleições de 2026. Em visita a Salvador nesta quinta-feira, 22, o parlamentar afirmou que a participação dos estudantes nas ruas foi determinante para renovar a imagem da campanha e ampliar a presença da esquerda na disputa.

Cortez esteve na capital baiana para participar de um ato estudantil do Revide, realizado na Universidade Federal da Bahia (Ufba), que também reuniu lideranças do PSOL na Bahia, entre elas o deputado estadual Kleber Rosa.

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“A grande protagonista dessa eleição foi a juventude. A gente teve um recado muito forte no primeiro turno a favor da renovação da esquerda. A minha eleição é uma das expressões disso, mas não apenas, e eu acho que os estudantes terem saído na rua e mudado a cara da campanha, tomado o protagonismo da eleição, foi o principal fator para a gente mudar a cara da eleição.”

Deputado destaca mobilização na reta final

Eleito deputado federal com 275.450 votos, equivalentes a 1,16% dos votos válidos em São Paulo, Cortez também comentou a agenda de mobilização política em diferentes estados e destacou a relação com a Bahia, onde Lula venceu no primeiro turno.

“Olha, a gente tem feito uma caravana muito bonita, com vários estados, e em todo lugar a recepção é muito bacana. Claro que Salvador é especial. Essa é uma cidade, o estado a gente ganhou eleição no primeiro turno e é que a gente precisa ampliar. Eu acho que o principal fator que a gente teve no segundo turno foi a entrada em cena de uma nova geração que mudou a cara e o clima da campanha, que está aqui presente e que vai dar a vitória ao presidente Lula. A expectativa é ganhar, ganhar bem no dia 25. A virada já começou e a tendência é só aprofundá-la até domingo.”

A agenda em Salvador integra a mobilização de lideranças do PSOL em torno da campanha de Lula na reta final do segundo turno. Nas declarações, Cortez relacionou a atuação dos estudantes à renovação da esquerda e à mudança na dinâmica da disputa eleitoral.