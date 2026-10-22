Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Em Salvador, Guilherme Cortez destaca papel dos estudantes na campanha de Lula

Em ato na UFBA, deputado eleito relacionou a mobilização estudantil à renovação da esquerda

Luan Julião
Por
Cortez esteve na capital baiana para participar de um ato estudantil
Cortez esteve na capital baiana para participar de um ato estudantil - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O deputado federal eleito por São Paulo Guilherme Cortez (PSOL) atribuiu à mobilização da juventude a mudança no clima da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o segundo turno das eleições de 2026. Em visita a Salvador nesta quinta-feira, 22, o parlamentar afirmou que a participação dos estudantes nas ruas foi determinante para renovar a imagem da campanha e ampliar a presença da esquerda na disputa.

Cortez esteve na capital baiana para participar de um ato estudantil do Revide, realizado na Universidade Federal da Bahia (Ufba), que também reuniu lideranças do PSOL na Bahia, entre elas o deputado estadual Kleber Rosa.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“A grande protagonista dessa eleição foi a juventude. A gente teve um recado muito forte no primeiro turno a favor da renovação da esquerda. A minha eleição é uma das expressões disso, mas não apenas, e eu acho que os estudantes terem saído na rua e mudado a cara da campanha, tomado o protagonismo da eleição, foi o principal fator para a gente mudar a cara da eleição.”

Leia Também:

BAHIA

Obras da Ponte Salvador-Itaparica avançam com instalação de 21ª estaca
Obras da Ponte Salvador-Itaparica avançam com instalação de 21ª estaca imagem

POLÍTICA

Corte de R$ 200 bilhões pode eliminar 2,2 milhões de empregos no Brasil, diz secretário
Corte de R$ 200 bilhões pode eliminar 2,2 milhões de empregos no Brasil, diz secretário imagem

GUERRA DOS SIGILOS

Vai abrir o sigilo? Flávio exige acesso antecipado a material de Lula
Vai abrir o sigilo? Flávio exige acesso antecipado a material de Lula imagem

Deputado destaca mobilização na reta final

Eleito deputado federal com 275.450 votos, equivalentes a 1,16% dos votos válidos em São Paulo, Cortez também comentou a agenda de mobilização política em diferentes estados e destacou a relação com a Bahia, onde Lula venceu no primeiro turno.

“Olha, a gente tem feito uma caravana muito bonita, com vários estados, e em todo lugar a recepção é muito bacana. Claro que Salvador é especial. Essa é uma cidade, o estado a gente ganhou eleição no primeiro turno e é que a gente precisa ampliar. Eu acho que o principal fator que a gente teve no segundo turno foi a entrada em cena de uma nova geração que mudou a cara e o clima da campanha, que está aqui presente e que vai dar a vitória ao presidente Lula. A expectativa é ganhar, ganhar bem no dia 25. A virada já começou e a tendência é só aprofundá-la até domingo.”

A agenda em Salvador integra a mobilização de lideranças do PSOL em torno da campanha de Lula na reta final do segundo turno. Nas declarações, Cortez relacionou a atuação dos estudantes à renovação da esquerda e à mudança na dinâmica da disputa eleitoral.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia eleições 2026 psol Salvador

Relacionadas

Mais lidas