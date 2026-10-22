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Obras da Ponte Salvador-Itaparica avançam com instalação de 21ª estaca

Cravação da estaca integra a implantação da central de concreto no meio da Baía de Todos-os-Santos

Luan Julião
Por
Equipes também avançaram na soldagem de vigas transversais posicionadas na horizontal e na diagonal
Equipes também avançaram na soldagem de vigas transversais posicionadas na horizontal e na diagonal - Foto: Jeane Abreu/GOVBA

As intervenções para a construção da Ponte Salvador-Itaparica avançaram nesta quinta-feira, 22, com a cravação da 21ª estaca destinada à instalação da central de concreto no interior da Baía de Todos-os-Santos. O governador Jerônimo Rodrigues acompanhou o andamento dos trabalhos durante uma visita ao local.

A estrutura será utilizada na execução do vão central da ponte, trecho de 682 metros de extensão planejado para permitir a passagem de grandes embarcações e preservar a navegação na baía.

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Paralelamente à instalação das estacas, as equipes responsáveis pela obra realizaram, nos últimos dias, a soldagem de vigas transversais. As peças foram posicionadas horizontal e diagonalmente para conectar as estruturas e dar continuidade à implantação da central de concreto, considerada uma etapa importante para a construção do trecho central do empreendimento.

Nova etapa prepara a estrutura que dará suporte à construção do trecho central da ponte.
Nova etapa prepara a estrutura que dará suporte à construção do trecho central da ponte. - Foto: Jeane Abreu/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues destacou o avanço das obras da Ponte Salvador-Itaparica, com estacas já cravadas no mar, e a autorização de recursos federais para o projeto. “Já temos 21 estacas cravadas, que vão dar suporte à estrutura necessária para a construção do vão central da ponte. Também tivemos a publicação no Diário Oficial da União da autorização dos R$ 3 bilhões do governo federal, com apoio do presidente Lula. Estamos confiantes na conclusão desse projeto, que conta com recursos do Estado, da União e da iniciativa privada”, afirmou.

Governador Jerônimo Rodrigues acompanhou o andamento dos trabalhos
Governador Jerônimo Rodrigues acompanhou o andamento dos trabalhos - Foto: Jeane Abreu/GOVBA

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Os trabalhos no mar contam com o apoio da Balsa Jaguaribe, equipada com guindastes e sistemas específicos para posicionar e cravar as estacas. A estrutura provisória permitirá dar suporte às etapas seguintes da construção do vão central, considerado um dos trechos mais complexos do projeto.

Segundo o secretário extraordinário do Sistema Viário Oeste (SVPonte), Mateus Dias, a execução das fundações exige planejamento técnico e equipamentos adequados às condições da baía. “A cravação das estacas e a instalação das vigas de interligação fazem parte da preparação da estrutura que dará suporte às próximas etapas. É um trabalho que exige precisão e acompanhamento contínuo das condições de execução”, explicou.

Com 12,4 quilômetros sobre o mar, a Ponte Salvador-Itaparica integra o Sistema Viário Oeste, que prevê também novos acessos viários em Salvador e Vera Cruz, além da implantação de uma via expressa na ilha e da duplicação de trecho da BA-001. O projeto tem investimento estimado em R$ 11,6 bilhões e é executado por meio de uma parceria público-privada.

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Bahia infraestrutura ponte salvador-itaparica Salvador

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