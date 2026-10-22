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SALVADOR

Estação da Lapa terá mudanças no embarque de ônibus; confira as linhas

As obras terão início na semana que vem

Evellyn Teixeira
Por
Semob adia o início das obras na Estação da Lapa
Semob adia o início das obras na Estação da Lapa - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) adiou para segunda-feira, 26, o início das obras na Estação da Lapa, inicialmente previstas para sábado, 24.

A mudança busca reduzir os transtornos para os passageiros durante o segundo turno das eleições, marcado para domingo, 25.

Obras vão alterar embarque e desembarque

As intervenções incluem a recuperação do piso por onde circulam os ônibus no subsolo da estação.

Durante os serviços, as linhas que operam na plataforma F serão transferidas para o térreo, com distribuição entre as plataformas A, C e D. Os locais estarão sinalizados para orientar os usuários.

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Agentes da Semob, representantes da Integra e da Mobilapa estarão na estação para auxiliar passageiros e motoristas. As obras serão executadas pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), a pedido da Semob.


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Confira as linhas e as novas plataformas

Plataforma A

  • 0137 – LB2 Barra Avenida/Barra

Plataforma C

  • 0136 – LB1 Chame-Chame
  • 0145 – Itapuã/Praia do Flamengo
  • 0903 – Boca do Rio
  • 0138 – LB3 Garibaldi/Ondina

Plataforma D

  • 0101 – Graça
  • 0142 – Vale do Canela
  • 0140 – Rio Vermelho (via Cardeal da Silva)
  • 0141 – Federação/HGE

A orientação é que os passageiros observem a sinalização e busquem o apoio dos agentes no local para identificar os novos pontos de embarque e desembarque durante o período das obras.

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