SALVADOR
Estação da Lapa terá mudanças no embarque de ônibus; confira as linhas
As obras terão início na semana que vem
A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) adiou para segunda-feira, 26, o início das obras na Estação da Lapa, inicialmente previstas para sábado, 24.
A mudança busca reduzir os transtornos para os passageiros durante o segundo turno das eleições, marcado para domingo, 25.
Obras vão alterar embarque e desembarque
As intervenções incluem a recuperação do piso por onde circulam os ônibus no subsolo da estação.
Durante os serviços, as linhas que operam na plataforma F serão transferidas para o térreo, com distribuição entre as plataformas A, C e D. Os locais estarão sinalizados para orientar os usuários.
Agentes da Semob, representantes da Integra e da Mobilapa estarão na estação para auxiliar passageiros e motoristas. As obras serão executadas pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), a pedido da Semob.
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Confira as linhas e as novas plataformas
Plataforma A
- 0137 – LB2 Barra Avenida/Barra
Plataforma C
- 0136 – LB1 Chame-Chame
- 0145 – Itapuã/Praia do Flamengo
- 0903 – Boca do Rio
- 0138 – LB3 Garibaldi/Ondina
Plataforma D
- 0101 – Graça
- 0142 – Vale do Canela
- 0140 – Rio Vermelho (via Cardeal da Silva)
- 0141 – Federação/HGE
A orientação é que os passageiros observem a sinalização e busquem o apoio dos agentes no local para identificar os novos pontos de embarque e desembarque durante o período das obras.