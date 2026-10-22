Estação da Lapa terá mudanças no embarque de ônibus; confira as linhas

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A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) adiou para segunda-feira, 26, o início das obras na Estação da Lapa, inicialmente previstas para sábado, 24.



A mudança busca reduzir os transtornos para os passageiros durante o segundo turno das eleições, marcado para domingo, 25.





Obras vão alterar embarque e desembarque

As intervenções incluem a recuperação do piso por onde circulam os ônibus no subsolo da estação.



Durante os serviços, as linhas que operam na plataforma F serão transferidas para o térreo, com distribuição entre as plataformas A, C e D. Os locais estarão sinalizados para orientar os usuários.

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Agentes da Semob, representantes da Integra e da Mobilapa estarão na estação para auxiliar passageiros e motoristas. As obras serão executadas pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), a pedido da Semob.







Confira as linhas e as novas plataformas

Plataforma A

0137 – LB2 Barra Avenida/Barra

Plataforma C

0136 – LB1 Chame-Chame

0145 – Itapuã/Praia do Flamengo

0903 – Boca do Rio

0138 – LB3 Garibaldi/Ondina

Plataforma D

0101 – Graça

0142 – Vale do Canela

0140 – Rio Vermelho (via Cardeal da Silva)

0141 – Federação/HGE

A orientação é que os passageiros observem a sinalização e busquem o apoio dos agentes no local para identificar os novos pontos de embarque e desembarque durante o período das obras.