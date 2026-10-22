Forças de segurança da Bahia discutem combate à violência contra a mulher

Profissionais das forças de segurança pública da Bahia estiveram reunidos nesta quarta-feira, 21, no auditório do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), em Salvador, para participar de mais uma edição do projeto Papo de Homem – Consciência e Combate à Violência contra a Mulher.

O encontro teve como foco a prevenção da violência doméstica e familiar, a discussão sobre padrões de masculinidade e a responsabilidade dos homens no combate à violência contra mulheres.

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Coordenada pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), em parceria com a Academia da Polícia Civil (Acadepol), a atividade reuniu representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento de Polícia Técnica, Guardas Civis Municipais, Transalvador e Ministério Público.

Também participaram representantes da Defensoria Pública e do Tribunal de Justiça da Bahia. Agentes de segurança dos 417 municípios baianos acompanharam o encontro pela internet.

Encontro aborda violência de gênero e movimentos red pill

Durante a programação, foram discutidos comportamentos associados à violência contra a mulher e medidas que os profissionais podem adotar para prevenir agressões nos ambientes pessoal e de trabalho.

A atividade também abordou a responsabilidade dos homens no combate à violência de gênero e a influência de movimentos como o red pill. O delegado Luiz Henrique Machado, de Ilhéus, que atuou por 14 anos na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vitória da Conquista, defendeu a busca por formas não violentas de resolver conflitos e a promoção da igualdade entre homens e mulheres.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, a prevenção passa pela conscientização e pela atuação das forças de segurança na proteção das mulheres. Já a diretora do DPMCV, delegada Juliana Fontes, destacou que os profissionais podem influenciar outros homens e contribuir para a proteção de mulheres e meninas.

As próximas edições do Papo de Homem estão previstas para novembro e dezembro, mas ainda não têm datas definidas. As informações sobre a programação serão divulgadas no site da Polícia Civil da Bahia.