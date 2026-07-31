PMBA realiza estudos técnicos para avaliar ocupação do Odorico Tavares

O espaço do antigo Colégio Estadual Odorico Tavares caminha uma solução após mais de seis anos de portas fechadas. Ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) confirmou nesta sexta-feira, 31, que está realizando estudos técnicos para ocupar o imóvel.

De acordo com a corporação, o levantamento foi uma determinação do Comando-Geral, liderado pelo coronel Antonio Carlos Silva Magalhães. O estudo está sendo realizado para “avaliar as condições estruturais, operacionais e administrativas do espaço”. Ainda não há previsão para que a PMBA ocupe a estrutura do Odorico Tavares.

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Fachada do Odorico Tavares. no Corredor da Vitória - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

“Os levantamentos em andamento subsidiarão a definição da forma mais adequada de ocupação e utilização do imóvel, observadas as necessidades institucionais, os aspectos de viabilidade técnica e as normas aplicáveis. Somente após a conclusão desses estudos e a consolidação das informações técnicas a PMBA divulgará as definições relacionadas à destinação do espaço”, disse a PMBA ao A TARDE.

Jerônimo fez anúncio

Na quinta, 30, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que prédios que pertencem ao Estado, como o Odorico Tavares, no Corredor da Vitória, e o Detran, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, já têm destino definido.

“Tivemos proposta para fazer um hotel-escola, acabou que não deu certo, a gente está negociando. Agora, mais recente, a PM está precisando de um espaço para poder transferir uma área da polícia enquanto reforma. Então, provisoriamente, vai usar aquele espaço [do Odorico] para dar uma segurança ainda maior”, anunciou o governador em entrevista à Antena 1.

Por sua vez, o prédio no qual o Detran operava terá o seu terreno utilizado para a construção da nova sede da Embasa. Já sobre a antiga Rodoviária, Jerônimo revelou o desejo de dar uma destinação ao equipamento de algo que não venha a impactar no trânsito da região.