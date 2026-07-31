Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

ODORICO TAVARES

PMBA realiza estudos técnicos para avaliar ocupação do Odorico Tavares

Governador Jerônimo Rodrigues anunciou a disponibilização do espaço para o recebimento da PM

Leo Almeida
Por
Prédio do Odorico Tavares
Prédio do Odorico Tavares - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

O espaço do antigo Colégio Estadual Odorico Tavares caminha uma solução após mais de seis anos de portas fechadas. Ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) confirmou nesta sexta-feira, 31, que está realizando estudos técnicos para ocupar o imóvel.

De acordo com a corporação, o levantamento foi uma determinação do Comando-Geral, liderado pelo coronel Antonio Carlos Silva Magalhães. O estudo está sendo realizado para “avaliar as condições estruturais, operacionais e administrativas do espaço”. Ainda não há previsão para que a PMBA ocupe a estrutura do Odorico Tavares.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Fachada do Odorico Tavares. no Corredor da Vitória
Fachada do Odorico Tavares. no Corredor da Vitória - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

“Os levantamentos em andamento subsidiarão a definição da forma mais adequada de ocupação e utilização do imóvel, observadas as necessidades institucionais, os aspectos de viabilidade técnica e as normas aplicáveis. Somente após a conclusão desses estudos e a consolidação das informações técnicas a PMBA divulgará as definições relacionadas à destinação do espaço”, disse a PMBA ao A TARDE.

Leia Também:

POLÍCIA

Salvador terá mudanças no trânsito por causa de eventos neste fim de semana (1 e 2/08)
Salvador terá mudanças no trânsito por causa de eventos neste fim de semana (1 e 2/08) imagem

SALVADOR

Salvador terá fim de semana ensolarado com chuva passageira
Salvador terá fim de semana ensolarado com chuva passageira imagem

PLANEJAMENTO

Prefeitura planeja entrega do PDDU à Câmara de Salvador até dezembro
Prefeitura planeja entrega do PDDU à Câmara de Salvador até dezembro imagem

Jerônimo fez anúncio

Na quinta, 30, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que prédios que pertencem ao Estado, como o Odorico Tavares, no Corredor da Vitória, e o Detran, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, já têm destino definido.

“Tivemos proposta para fazer um hotel-escola, acabou que não deu certo, a gente está negociando. Agora, mais recente, a PM está precisando de um espaço para poder transferir uma área da polícia enquanto reforma. Então, provisoriamente, vai usar aquele espaço [do Odorico] para dar uma segurança ainda maior”, anunciou o governador em entrevista à Antena 1.

Por sua vez, o prédio no qual o Detran operava terá o seu terreno utilizado para a construção da nova sede da Embasa. Já sobre a antiga Rodoviária, Jerônimo revelou o desejo de dar uma destinação ao equipamento de algo que não venha a impactar no trânsito da região.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Colégio Estadual Odorico Tavares PMBA

Relacionadas

Mais lidas