Bahia define destino de terrenos do Odorico Tavares e do Detran

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quinta-feira, 30, que prédios que pertencem ao Estado, como o Odorico Tavares, no Corredor da Vitória, e o Detran, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, já têm destino definido.

De acordo com o chefe do Executivo baiano, o espaço onde funcionava o colégio estadual será utilizado, de maneira provisória, pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

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Por sua vez, o prédio no qual o Detran operava terá o seu terreno utilizado para a construção da nova sede da Embasa.

"Já foi feita a negociação. A Embasa precisa de um local para construir sua sede para realizar a prestação de serviços. O Gildeone [Almeida, presidente da Embasa] está correndo com isso", disse Jerônimo em entrevista a Antena 1.

Fachada do antigo terreno do Detran Bahia - Foto: Reprodução

Rodoviária

Sobre a antiga rodoviária, Jerônimo relevou o desejo de dar uma destinação ao equipamento de algo que não venha a impactar no trânsito da região.

Antiga Rodoviária de Salvador, no Iguatemi - Foto: Camila Souza | GOVBA

"Ali tem uma zona que tem limites de construção. Não nos interessa fazer alguma coisa ali que venha a impactar o trânsito. Eu tenho a tranquilidade de fazer uma movimentação que não atrapalhe a cidade do Salvador", afirmou.