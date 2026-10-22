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Capoeira gratuita em Salvador atrai público diverso no Jardim de Alah

Aulão no Jardim de Alah busca aproximar diferentes gerações da cultura afro-brasileira

Brenda Roberta
Por
Capoeira gratuita em Salvador atrai público diverso no Jardim de Alah
Capoeira gratuita em Salvador atrai público diverso no Jardim de Alah - Foto: Reprodução / CTE

Salvador recebe, neste sábado (24), um aulão gratuito de capoeira aberto a pessoas de diferentes idades, de bebês a partir de 18 meses até idosos. A atividade será realizada das 17h às 18h, na área dos coqueiros do Jardim de Alah, e é promovida pela equipe da Escola Internacional CTE Capoeiragem Mestre Balão.

A proposta é apresentar a capoeira a quem nunca teve contato com a prática e mostrar que ela vai além dos movimentos corporais. Mestre Balão, que trabalha profissionalmente com a modalidade há 35 anos, destaca que o ensino também exige compromisso com a formação e o acolhimento dos participantes.

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“Eu sou um missionário, tenho a capoeira como missão de vida”, afirmou.

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Aulão gratuito de capoeira busca ampliar o acesso à prática em Salvador

A atividade pretende receber pessoas sem experiência prévia, com acompanhamento de profissionais qualificados para conduzir os exercícios de acordo com as diferentes faixas etárias.

Segundo Mestre Balão, o encontro foi pensado especialmente para quem ainda não teve a oportunidade de participar de uma aula.

“É exatamente pra esse público que não é e nunca teve a oportunidade de fazer uma aula de capoeira”, explicou.

O mestre também ressaltou que a equipe tem experiência no trabalho com diferentes públicos e que a preparação dos profissionais é importante para garantir uma condução adequada das atividades.

Capoeira para crianças e idosos: aulão acolhe diferentes faixas etárias

A proposta contempla desde bebês a partir de 18 meses até idosos. Segundo Mestre Balão, a expectativa é receber pessoas de até 75 anos, mostrando que o primeiro contato com a capoeira pode acontecer em diferentes momentos da vida.

“Então, nós vamos ter pessoas lá com 70, 75 anos”, afirmou.

A atividade prevê uma abordagem que considera as particularidades dos participantes. Para as crianças, os elementos lúdicos e a musicalidade podem tornar o contato com a capoeira mais acessível. Entre adultos e idosos, a prática pode proporcionar uma nova experiência de movimento e convivência, respeitando as condições individuais.

Além do esporte capoeira mantém viva a cultura afro-brasileira

A capoeira reúne luta, jogo, música e expressão corporal, mas sua importância ultrapassa a prática física. Desenvolvida no Brasil em um contexto de resistência da população negra escravizada, tornou-se uma manifestação cultural ligada à ancestralidade e à identidade afro-brasileira.

Na atividade, a musicalidade, os movimentos e a interação entre os participantes fazem parte da experiência. Para Mestre Balão, a capoeira também representa uma forma de atuação profissional e social.

Aulão no Jardim de Alah busca aproximar diferentes gerações da cultura afro-brasileira
Aulão no Jardim de Alah busca aproximar diferentes gerações da cultura afro-brasileira - Foto: Reprodução / CTE

Musicalidade e inclusão fazem parte do trabalho com a capoeira

Durante a entrevista, Mestre Balão também falou sobre o trabalho com crianças neurodivergentes, incluindo pessoas autistas. Ele explicou que a equipe busca capacitação para compreender melhor as necessidades desse público e ampliar as possibilidades de acolhimento.

O mestre citou a musicalidade como um elemento que pode despertar o interesse de algumas crianças autistas pela capoeira. Segundo ele, a equipe já participou de cursos e formações para aprofundar os conhecimentos sobre o tema.

“Por exemplo, as crianças autistas, a musicalidade atrai muitas crianças autistas”, disse.

A abordagem reforça a importância de profissionais preparados para lidar com diferentes formas de aprendizagem e interação, considerando as necessidades de cada participante.

Mestre Balão atua há 35 anos com a capoeira

A trajetória profissional de Mestre Balão na capoeira soma 35 anos. Durante a entrevista, ele destacou que o trabalho desenvolvido com a família envolve tanto a dimensão profissional quanto o compromisso com a transmissão da prática.

“Há muito tempo acontece isso. Como eu falei, tem 35 anos que eu vivo de capoeira”, afirmou.

O mestre também relatou que a atuação da escola ultrapassa as fronteiras brasileiras, com viagens e experiências internacionais ligadas à modalidade. Para ele, a capoeira representa um compromisso que acompanha sua vida e orienta o trabalho desenvolvido com os alunos.

Serviço

  • O quê: aulão gratuito de capoeira
  • Quando: sábado, 24 de outubro, das 17h às 18h
  • Onde: Jardim de Alah, área dos coqueiros, Salvador
  • Público: bebês a partir de 18 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos
  • Realização: equipe da Escola Internacional CTE Capoeiragem
  • Mestre Balão
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capoeira evento gratuito Salvador

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