Praia paradisíaca de Salvador vira refúgio para presidentes nas férias

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Salvador está na rota de destinos de férias dos presidentes brasileiros. Localizada a 33 quilômetros da cidade, na Base Naval de Aratu em São Tomé de Paripe, a Praia de Inema possui uma residência oficial de apoio para chefes de Estado.

Pertencente à Marinha do Brasil, o complexo conta com um imóvel no estilo colonial, que foi reformado em outubro de 2023, com utilização de R$ 3 milhões dos cofres públicos, segundo informado pela revista Veja.

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O refúgio foi adotado pela primeira vez como destino de férias por Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em 1996. Na época, o ex-presidente curtiu o Réveillon, retornando em 1997 e 1998.

Seguindo a tradição deixada pelo presidente anterior, Luiz Inácio Lula da Silva fez algumas visitas à Praia de Inema em seus primeiros mandatos, utilizando a base militar em recessos de fim de ano entre 2003 e 2010.

Presidente Lula na Praia de Inema em 2010 - Foto: Lúcio Távora | Agência A Tarde

A última visita de Lula foi em 2023, durante o Carnaval. Ele chegou ao destino acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e permaneceu por cerca de 3 dias, longe das festividades carnavalescas.

Quais outros presidentes utilizaram a Base Naval de Aratu?

Além de FHC e Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro também aproveitaram os dias de folga na capital baiana, oscilando entre períodos de festas de Réveillon e recessos de Carnaval.

Dilma Rousseff

A primeira liderança feminina do país utilizou o imovel diversas vezes durante seu primeiro mandato e parte do segundo, que foi interrompido após um processo de impeachment em 2016. Ao todo ela passou quatro festas de Réveillon e recessos de Carnaval na residência.

Michel Temer

Sob o comando da presidência após a saída de Dilma, Michel Temer levou a primeira-dama Marcela, o filho Michelzinho e a sogra, Norma, para passarem o Carnaval em Aratu em 2017.

Jair Bolsonaro

Jair Messias Bolsonaro foi o penúltimo a visitar o local, em 2019. Na época, o ex-presidente planejava passar o Ano Novo na base militar, mas decidiu retornar a Brasília no dia 31 de dezembro. Durante o recesso, ele chegou a pescar um peixe e posou para fotógrafos do Planalto.