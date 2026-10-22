Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

ASTROLOGIA

Saturno pode ser visto a olho nu nos próximos dias em todo Brasil

Observação é feita a partir do pôr do Sol, 30 minutos após o astro desaparecer no horizonte

Alice Paulilo
Por
Saturno poderá ser visto a olho ao lado da lua
Saturno poderá ser visto a olho ao lado da lua - Foto: Shutterstock/Olhar Digital

Para quem gosta de astrologia, as noites da próxima sexta-feira, 23 e sábado, 24, serão de nova observação. A Lua aparecerá visualmente próxima de Saturno que poderá ser visto a olho nu logo após o anoitecer.

A recomendação é iniciar a observação cerca de 30 minutos após o pôr do Sol, usando o horizonte leste como referência para encontrar a Lua. Próximo a ela, Saturno poderá ser reconhecido como um ponto de luz amarelado.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Como localizar Saturno no céu?

A posição aparente da Lua em relação ao planeta mudará de uma noite para outra. Na sexta-feira, 23, ela estará de um lado de Saturno; já no sábado, 24, aparecerá em outra posição, permitindo acompanhar esse deslocamento visual entre os astros.

“Quem ainda não teve a oportunidade de observar Saturno a olho nu terá uma ótima referência: primeiro localize a Lua e depois procure o ponto amarelado próximo dela”, explica o professor doutor Marcos Calil, responsável pelo Setor de Observatório da Urânia Planetário.

Leia Também:

BRASIL

“Nunca se viu isso antes no Brasil”, diz advogado de vítimas da Voepass após decisão
“Nunca se viu isso antes no Brasil”, diz advogado de vítimas da Voepass após decisão imagem

REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

Prefeito de Nova York enaltece Brasil pelo fim da escala 6x1
Prefeito de Nova York enaltece Brasil pelo fim da escala 6x1 imagem

CONQUISTARAM ESPAÇO

Dois restaurantes brasileiros entram em ranking dos melhores do mundo; veja quais
Dois restaurantes brasileiros entram em ranking dos melhores do mundo; veja quais imagem

A observação pode se estender por boa parte da noite e não exige o uso de telescópios ou binóculos. Para conseguir identificar os dois astros, porém, é importante que o céu esteja limpo na região em que eles aparecem.

Como o horário do pôr do Sol varia conforme a cidade, o ideal é considerar o anoitecer como ponto de partida e procurar os astros na direção leste nordeste do céu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

astrologia brasil lua

Relacionadas

Mais lidas