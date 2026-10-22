Saturno pode ser visto a olho nu nos próximos dias em todo Brasil

Para quem gosta de astrologia, as noites da próxima sexta-feira, 23 e sábado, 24, serão de nova observação. A Lua aparecerá visualmente próxima de Saturno que poderá ser visto a olho nu logo após o anoitecer.

A recomendação é iniciar a observação cerca de 30 minutos após o pôr do Sol, usando o horizonte leste como referência para encontrar a Lua. Próximo a ela, Saturno poderá ser reconhecido como um ponto de luz amarelado.

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Como localizar Saturno no céu?

A posição aparente da Lua em relação ao planeta mudará de uma noite para outra. Na sexta-feira, 23, ela estará de um lado de Saturno; já no sábado, 24, aparecerá em outra posição, permitindo acompanhar esse deslocamento visual entre os astros.

“Quem ainda não teve a oportunidade de observar Saturno a olho nu terá uma ótima referência: primeiro localize a Lua e depois procure o ponto amarelado próximo dela”, explica o professor doutor Marcos Calil, responsável pelo Setor de Observatório da Urânia Planetário.

A observação pode se estender por boa parte da noite e não exige o uso de telescópios ou binóculos. Para conseguir identificar os dois astros, porém, é importante que o céu esteja limpo na região em que eles aparecem.

Como o horário do pôr do Sol varia conforme a cidade, o ideal é considerar o anoitecer como ponto de partida e procurar os astros na direção leste nordeste do céu.