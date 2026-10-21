Dois restaurantes brasileiros entram em ranking dos melhores do mundo; veja quais

Siga o A TARDE no Google

Dois restaurantes brasileiros conquistaram espaço entre os melhores endereços gastronômicos do planeta. O Nelita e o Evvai, ambos de São Paulo, foram incluídos na lista ampliada do The World's 50 Best Restaurants 2026, divulgada nesta quarta-feira, 21, que apresenta os estabelecimentos classificados entre a 51ª e a 100ª posição.

O anúncio funciona como uma prévia da premiação internacional, que revelará os 50 primeiros colocados em 4 de novembro, durante uma cerimônia em Lima, no Peru.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O melhor desempenho brasileiro nesta etapa ficou com o Nelita, que apareceu pela primeira vez no ranking mundial e já alcançou a 54ª colocação. O restaurante é comandado pela chef Tássia Magalhães, reconhecida como a Melhor Chef da América Latina em 2025.

O Evvai, liderado pelo chef Luiz Filipe Souza, também garantiu presença na seleção, ocupando o 68º lugar.

Conheça os restaurantes brasileiros

Nelita — 54º lugar

Localizado em Pinheiros, o restaurante aposta em uma culinária contemporânea com influência italiana. As massas produzidas artesanalmente dividem espaço com ingredientes nacionais em criações assinadas por Tássia Magalhães. A equipe é formada, em sua maioria, por mulheres.

Evvai — 68º lugar

Também situado em Pinheiros, o Evvai desenvolve uma proposta gastronômica que une tradições italianas e brasileiras. Batizado pelo chef Luiz Filipe Souza de cozinha oriundi, o conceito aparece em menus degustação que exploram técnicas modernas e ingredientes de diferentes regiões do Brasil.

América do Sul também aparece na seleção

Além dos representantes brasileiros, o continente sul-americano garantiu outra posição com o Mil, restaurante situado em Cusco, no Peru, que ficou em 95º lugar.

Ligado ao chef Virgilio Martínez, o estabelecimento desenvolve uma experiência gastronômica inspirada na biodiversidade dos Andes, valorizando produtos regionais e a relação com as comunidades locais.

A edição de 2026 reúne, na faixa entre a 51ª e a 100ª colocação, restaurantes de 36 cidades e 25 territórios, espalhados por seis continentes.

A Europa lidera em quantidade de estabelecimentos, com 20 representantes, seguida pela Ásia, com 17.

Entre os estreantes, o melhor colocado foi o Ling Long, de Xangai, na China, que chegou à 53ª posição. A relação também inclui restaurantes de prestígio internacional, como o Frantzén, da Suécia, o Hiša Franko, da Eslovênia, e o Arpège, da França.

Como são escolhidos os melhores restaurantes do mundo?

A classificação é definida por uma academia internacional composta por mais de 1.100 profissionais ligados à gastronomia, incluindo chefs, jornalistas especializados e especialistas do setor.

Os participantes estão distribuídos em 28 regiões do mundo, com representação equilibrada entre homens e mulheres. A organização informa que renova pelo menos um quarto dos integrantes a cada ano.

O processo de votação passa por verificação independente da consultoria Deloitte.

Os restaurantes que ocupam as 50 primeiras posições serão anunciados em 4 de novembro, no Teatro Municipal de Lima. A cerimônia poderá ser acompanhada pelo canal oficial da premiação no YouTube, a partir das 22h, pelo horário de Brasília.

Confira os dez primeiros restaurantes da lista

51º - Uliassi – Senigallia, Itália

52º - La Cime – Osaka, Japão

53º - Ling Long – Xangai, China

54º - Nelita – São Paulo, Brasil

55º - Alcalde – Guadalajara, México

56º - Sazenka – Tóquio, Japão

57º - Koan – Copenhague, Dinamarca

58º - Frantzén – Estocolmo, Suécia

59º - Narisawa – Tóquio, Japão

60º - Hiša Franko – Kobarid, Eslovênia