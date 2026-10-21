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Destino na Bahia proíbe carros e tem piscinas que surgem na maré baixa

Paraíso também oferece praias quase desertas e tranquilas

Agatha Victoria Reis
Por
Ilha de Boipeba, no sul da Bahia
Ilha de Boipeba, no sul da Bahia - Foto: Divulgação

A Ilha de Boipeba, no sul da Bahia, está entre as principais destinos do estado. O local encanta pelas paisagens preservadas, pela ausência de carros e pelas piscinas naturais que surgem duas vezes ao dia, durante a maré baixa.

O destino oferece praias quase desertas e tranquilas, cujo acesso ideal depende rigorosamente da tábua de marés e das fases lunares. Toda a área está integrada a uma Área de Proteção Ambiental, garantindo a sustentabilidade e a economia das comunidades locais.

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Com um clima predominantemente quente o ano inteiro, o destino convida os viajantes a explorarem um roteiro sem pressa, guiados unicamente pelo ritmo da natureza.

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Boipeba permite a entrada de carros?

Preservada pela natureza, uma das peculiaridades de Boipeba é a ausência completa de carros de passeio em suas vias de areia.

Os turistas só conseguem acessar à ilha por barcos que partem de pontos do continente como Valença, Graciosa ou Torrinhas.

Já para o deslocamento entre as vilas e praias, utiliza-se a caminhada, os quadriciclos ou o trator, que atua como transporte coletivo ligando a vila de Velha Boipeba até a praia de Moreré.

Quando as piscinas naturais aparecem?

Na Ilha de Boipeba, a maré baixa transforma o cenário duas vezes ao dia, revelando recifes de coral, bancos de areia e piscinas de águas mornas e transparentes. Essas piscinas surgem quando a água recua e a barreira de corais represas o mar em lagoas rasas.

Para os turistas que vão ao destino para conhecer as piscinas naturais, os momentos mais propícios para o observar o fenômeno acontecem durante as fases de lua nova e lua cheia, período em que a variação da maré é maior e expõe piscinas mais extensas.

  • 1 de 3 Destino na Bahia proíbe carros e tem piscinas que surgem na maré baixa
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  • 2 de 3 Boipeba Na foto: porto de Boipeba Foto: Fernando Amorim / Divulgação Data: 15/03/2023
    Boipeba Na foto: porto de Boipeba Foto: Fernando Amorim / Divulgação Data: 15/03/2023 |
  • 3 de 3 CADERNO 2+ TURISMO Na foto: Ilha de Boipeba Foto: Elton Andrade / Diivulgação
    CADERNO 2+ TURISMO Na foto: Ilha de Boipeba Foto: Elton Andrade / Diivulgação |

As piscinas mais famosas de Boipeba estão localizadas nas praias de Moreré, Ipanema, Bainema e na foz do Rio Catu.

Quais são as praias mais tranquilas de Boipeba?

Para quem procura silêncio e contato com a natureza, as praias situadas ao sul da ilha são as mais isoladas. Entre elas está a Praia de Bainema, que destaca-se por receber menos visitantes do que Moreré e por possuir recifes que represam piscinas mornas durante a maré baixa.

Outro refúgio de grande sossego é a Ponta dos Castelhanos e a vizinha Praia das Amendoeiras, um trecho praticamente deserto no encontro do Rio Catu com o mar.

O que fazer em Boipeba?

Em Boipeba, os horários das atividades são definidos pela tábua de marés. Entre atrações como passeios de lancha por recifes, rios e outras experiências, sendo elas:

  • Passeio de lancha: sai da Boca da Barra e para nas piscinas de Moreré, em Castelhanos e na Coroa Grande, sempre ajustada à maré.
  • Caminhada até Cueira: parte de Velha Boipeba pela areia, passando por Tassimirim, entre coqueiros e mar quase sem ondas.
  • Piscinas de Bainema: alternativa mais vazia a Moreré, com recifes que seguram água morna na maré baixa.
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